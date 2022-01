„Je dobře, že jste přišli v tak hojném počtu. Za dobu pořádání této akce je to největší účast. Samozřejmě, je to dáno i tím, že jsme se poprvé spojili s občany Blatnice. Jsem rád, že tuto naši akci podpořili v čele se starostkou Svaťkou Blahýnkovou. Přivezli dřevo a zajistili tady ten areál, za to děkuji starostce a také místostarostovi Antonínu Hanákovi. Také děkuji starostovi Ostrožské Lhoty Romanu Tuháčkovi, který také naši akci podpořil,“ řekl u myslivecké chaty hlavní organizátor Josef Lopata a předal slovo lhotskému starostovi.

Na předsilvestrovskou koupel se sekerou na ledový krunýř

„Konečně se nám v letošním roce podařilo, abychom se sešli společně na kopci, který obě obce spojuje. Přeji vám, ať máte radost z každého nového dne a těším se, že se tady sejdeme znovu v příštím roce,“ řekl v krátkém proslovu Roman Tuháček.

Blatničané šli na Silvestrovskou vycházku poprvé v jiném čase. Společné setkání obcí, jež leží každá v jiném kraji, bylo dílem domluvy starosty Ostrožské Lhoty a starostky Blatnice Svatavy Blahýnkové, která také pozdravila všechny přítomné.

„Blatničané ví, že naše vycházka bývala v jiném čase. Někteří se mě ptali, proč na Antonínku a proč s občany Lhoty? Tak protože jsme sousedé. Teď bych poprosila, abychom naše setkání zahájili tou nejkrásnější písničkou, což je naše hymna,“ řekla starostka Blatnice a vyzvala pěvecké tahouny k vrcholu setkání.

Po zpěvu státní hymny se opékaly špekáčky a na závěr byl k vidění parádní ohňostroj. Tradice výšlapů na Svatý Antonínek založil v roce 2000 učitel lhotské školy Ivo Vojtík. Všech ročníků se zúčastnil hlavní organizátor a předseda Centra otevřená škola ve Lhotě Josef Lopata, který kvitoval téměř jarní počasí.

„Už jsem tady zažil sníh i déšť, ale tak nádherné slunečné počasí jsem za těch 22 let nezažil,“ řekl na závěr vydařené akce.