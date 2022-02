„První dva větrem vyvrácené stromy odstraňovali hasiči v ranních hodinách, a to v Uherském Brodě a v obci Chvalčov na Kroměřížsku. Pak byl chvíli klid. S příchozím deštěm však přišly i další oznámení. Hasiči ve většině případů odstraňovali popadané stromy a větve ze silnice. V Morkovicích-Slížanech a Rožnově pod Radhoštěm zabezpečovali vichrem poškozené střechy,“ seznámila mluvčí HZS ZLK Lucie Javoříková.

Vítr shazoval i dráty

Připomněla, že ulice Smetanova v Kroměříži byla po události obousměrně uzavřena.

„Silný vítr zde shodil dráty internetového připojení. Na místě jsou technici, kteří provádějí opravu. Předpokládaný čas otevření komunikace je do 15 hodin. Kroměřížští hasiči byli přivoláni na pomoc i do ulice Lázeňská, kde v areálu zámku začaly opadávat vlivem silného větru tašky ze štítové zdi,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů.

Nejvíce zásahů měli podle ní hasiči na Kroměřížsku a Vsetínsku. Ve Zlíně vyjeli jen dvakrát. Na Uherskohradišťsku pouze jednou.

Výpadky elektřiny

"Ve Zlínském kraji evidujeme poruchy na Kroměřížsku a Zlínsku, které se týkají dohromady necelé tisícovky domácností," doplnil za společnost E.ON mluvčí Roman Šperňák.

„Momentálně je v kraji klid. Věřme, že to tak vydrží a silný vítr nebude páchat další škody,“ zmínila dál Lucie Javoříková.

Klidu si ale zřejmě krajští hasiči jen tak neužijí. Podle konzultantky počasí Dagmar Honsové, Zlínský kraj silný vítr a občasný déšť potrápí, a to až do poloviny příštího týdne.

Vítr, déšť i sníh

"Ve Zlínském kraji očekávají meteorologové intenzivní srážky, občas dešťové přeháňky, které ve vyšších polohách budou přecházet ve sněžení. V nížinách však sněžení neočekáváme,“ připomněla odbornice na počasí.

Podle Dagmar Honsové vítr během pátečního dne zesílí.

„Tento ráz počasí bude pokračovat celý víkend, vlastně až do poloviny příštího týdne,“ doplnila Dagmar Honsová s tím, že tak bude ve Zlínském kraji, pořádně větrno.

Co se týká sněhové nadílky, neměli by lidé v nižších polohách s ní již do konce února počítat.

„I když se v úterý mírně ochladí a od 400 metrů nadmořské výšky mohou padat smíšené přeháňky, počasí se začne „posunovat“ k jaru s teplotami okolo deseti stupňů,“ seznámila konzultantka počasí.