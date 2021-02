Majitel Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích Zdeněk Habrovanský, zaznamenal v pondělí 15. února ráno teploty ve Starém Městě na úrovni mínus 15 a v Polešovicích mínus 17 stupňů.

„Jakmile únorové mrazy spadnou pod mínus 15 stupňů, tak je nebezpečí pro vinnou révu výrazné. Pokud ale teplota klesne na mínus 20, nastává pro většinu odrůd situace likvidační. Těm citlivým však může škodit i mráz kolem mínus 15 stupňů,“ řekl Deníku Zdeněk Habrovanský.

Náchylnější na pomrznutí jsou podle něj rané odrůdy Müller Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské červené rané nebo Sevar. Nejodolnější jsou pak Rylink rýnský, Rulandské modré či Frankovka.

Teplotní situaci bedlivě sleduje i dlouholetý mařatický vinař Bohuslav Jež.

„V Mařaticích bylo v pondělí ráno mínus 16 stupňů a myslím si, že když teplota nepůjde níž, tak to bude v pořádku. Podle předpovědí ale mají mrazy ustupovat. Pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to ohrožení měkkých odrůd jako Muškátu moravského nebo Porugalu modrého, které jsou náchylné na mrazy i plísňové choroby. Pro ty jsou velmi nebezpečné mrazy kolem mínus 18 stupňů, trvají-li tři a více dnů. Myslím ale, že ty už nepřijdou,“ řekl Bohuslav Jež.

Také podle uznávaného zlechovského vinaře Františka Jakubíka v následujících dnech mrazy kolem mínus 18 stupňů a níž nehrozí. Varuje však před mírnějšími mrazy v březnu či v dubnu, kdy v révě začíná proudit tekutina.

„Pro březen je nejideálnější, když nemrzne vůbec. Jakmile se příroda s příchodem jara začíná probouzet, jsou mrazy pro vinnou révu hrozbou nejnebezpečnější,“ upozornil František Jakubík.

Mráz komplikuje i samotnou práci vinařů. Aktuálně probíhá jeden z nejdůležitějších pracovních úkonů během roku, řez révy.

Odstraněním odplozeného dřeva a přebytečných výhonů se zajistí síla nutná k tvorbě plodů a vyšší kvalita hroznů. V mrazivých podmínkách je však práce vinařů o mnoho náročnější než za mírnějších zimních teplot.

„Na révě je nyní velká námraza, která řez ztěžuje. Obecně se jedná o velmi náročnou práci, nepříznivé povětrnostní podmínky ji ještě více znesnadňují,“ poznamenal vinohradnický specialista skupiny BOHEMIA SEKT Josef Svoboda.