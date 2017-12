Silnice na Slovácku jsou posypané a sjízdné

Chemicky ošetřené nebo posypané drtí jsou silnice na Slovácku. Všechny by měly být sjízdné.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

"Sypali jsme už v pondělí večer, kdy se přehnalo pár přeháněk. Horší situace byla obecně na Brodsku, kde teploty klesaly hlouběji pod bod mrazu," uvedl jednatel Správy a údržby silnic Slovácka Rostislav Buchtík.

Dodal, že na Hradišťsku se teploty pohybovaly těsně pod nulou. Během dne ještě silničáři očekávají sněhové přeháňky, které by se postupně měly přesouvat do vyšších poloh, v těch nižších by mělo spíše pršet.