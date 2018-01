Silničáři v noci sypali rizikové úseky na Uherskobrodsku

Bez větších problémů uběhla podle silničářů noc na pondělí 22. ledna. Zatímco na Brodsku musely v rizikových úsecích vyjet sypače, na Hradišťsku se uskutečnil jen kontrolní výjezd.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

„Sypali jsme úseky kolem Bzové, mezi Starým Hrozenkovem a Rasovou, kolem Strání, kde byl drobný poprašek, a také v okolí Březové,“ vypočítal Rostislav Buchtík, jednatel Správy a údržby silnic Slovácka.

Během pondělí neočekává žádné větší komplikace, přesto řidiče upozornil na možná rizika.

„Když bude rtuť teploměru přecházet na vyšší teploty, mohlo by to místy klouzat, takže by každopádně měli jezdit opatrně.

Horší situaci očekáváme až v úterý, kdy by měl opět padat sníh, který by při hraničních teplotách kolem nuly mohl působit problémy,“ dodal Rostislav Buchtík.