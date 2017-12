Silničáři poprvé v akci, v okolí Strání ležely na silnicích dva centimetry sněhu

Řidiči by měli zpozornět, už to začalo. Ano, paní Zima se přihlásila o slovo a ve středu 29. listopadu ráno přinutila silničáře poprvé vyrazit do akce.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

„Zatím jsme zasahovali jen v Bílých Karpatech, kde se na silnicích místy držela dvoucentimetrová vrstva sněhu,“ prozradil ředitel Správy a údržby silnic Slovácka Rostislav Buchtík. Nejvíce se jeho muži zapotili na silnici ze Strání do Slavkova přes kopec Hrabina, situaci kontrolovali také ve směru ze Strání přes Korytnou na Studený vrch. „Jezdili jsme také hlavním tahu I/50 od Bystřice pod Lopeníkem na Starý Hrozenkov a z Rasové na Bzovou a Komňu,“ vypočítal Rostislav Buchtík. ČTĚTE TAKÉ: Výstava adventních dekorací je pro návštěvníky inspirací Na Uherskohradišťsku v Chřibech byl zatím klid, během dne by však mělo sněžit i v těchto místech. Na Brodsku zatím jezdily jen sypače, k nim by se ale v noci na čtvrtek mohly přidat i radlice. „Večer by měly napadnout dva centimetry, v noci a zítra pak očekáváme vydatné sněžení, takže řidiči by už měli počítat s tím, že zima opravdu začíná,“ dodal šéf silničářů.

Autor: Michal Sladký