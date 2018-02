Silničáři museli v mrazech použít speciální solanku

Sněhový poprašek, který se snesl na Slovácko v noci na středu 28. února, potrápil silničáře. „Při minus čtrnácti stupních je to samozřejmě problém. Použili jsme ale speciální solanku s chloridem vápenatým na nižší teploty, která zabrala,“ prozradil Rostislav Buchtík, jednatel Správy a údržby silnic Slovácka.

Ilustrační foto Foto: Deník

V Chřibech začali silničáři ošetřovat cesty už ve večerních hodinách, na Uherskobrodsku vyjeli do akce až nad ránem.

„Žádné problémy s neprůjezdností úseků hlášeny nemáme. Pofukuje ale, takže vyčkáváme, co to udělá. Dá se ale předpokládat, že zejména kostky budou namrzlé, takže by řidiči měli jezdit opatrně,“ varoval Rostislav Buchtík.

Ojedinělé slabé sněžení by mělo během rána ustávat a v průběhu dne by mělo být místy polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi -8 a -4 °C.

„V noci na čtvrtek klesnou teploty k minus patnácti stupňům Celsia, místy může být i minus sedmnáct,“ informovala Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického úřadu.