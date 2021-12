„Mezi sedmou a osmou ranní začal poletovat první sníh. To jsme vyslali první auto do Chřibů. Nyní už začíná padat sníh i v Bílých Karpatech a my průběžně posíláme do terénu další sypače,“ řekl Deníku výrobní náměstek Správy a údržby silnic Slovácka Jaroslav Miča.