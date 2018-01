Silničáři jezdili celou noc, teď ještě protahují úseky v okolí Kudlovic

Hodinu před půlnocí začal noční zásah silničářů na silnicích na Slovácku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

„Teď pomalu končíme, doděláváme jen krátké úseky v okolí Kudlovic,“ informoval v úterý 23. ledna po osmé hodině ranní Rostislav Buchtík, jednatel Správy a údržby silnic Slovácka.

Podle něj silničáři během noční šichty žádné vážnější problémy nezaznamenali. „Napadlo do pěti centimetrů sněhu, pluhovat jsme museli jen místy, například u Částkova. Teploty se pohybovaly do mínus dvou stupňů Celsia, takže to bylo zrádné. Přes den ale očekáváme klid, teploty jdou nahoru a ani sněžit by nemělo,“ nechal se slyšet Rostislav Buchtík.

Situaci jeho mužům zkomplikovala jen porucha na jednom z vozů, takže zůstaly neprotažené silnice v okolí Kudlovic, Jankovic a Košíků. I ty už by však měly být brzy upravené.