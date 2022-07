Po bohoslužbě si dali vozíčkáři dostaveníčko na nádvoří u velehradské základní školy, kde byl pro ně připraven komponovaný pořad, který už po osmé moderovala

Marcela Kořenková, jedna z prvních členek Maltézské pomoci v Olomouci. Až do roku 2013 moderovali mezinárodní setkání vozíčkářů Monika Žídkova a Filip Tomsa.

„Tradici setkání vozíčkářů jsme za těch 22 let nepřerušili. Předloni jsme je uspořádali během velehradské Malé pouti, loni bylo setkání tradiční, ale kvůli covidu bylo omezeno,“ svěřil se Michal Umlauf, vedoucí center Maltézské pomoci v olomoucké arcidiecézi.

Národní pouť na Velehradě: pláštěnky, rej krojů a tisíce lidí. Podívejte se

Vozíčkáře přišel pozdravit ředitel obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc v ČR Jiří Juda a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Na setkání vozíčkářů jsem podruhé. Setkání ukazuje naší společnou úroveň. Vozíčkáři a jinak hendikepovaní lidé jsou tu prostě s námi. Klobouk dolů před všemi, kteří se s takovým hendikepem potýkají. Pro mě jsou to hrdinové doby,“ vysekl jim poklonu hejtman Radim Holiš. Přislíbil, že kraj v příštím roce vozíčkáře alespoň nějakou finanční částkou podpoří.

Mezi vozíčkáře zavítal český operní pěvec Adam Plachetka. „Musím přiznat, že na Velehradě jsem opravdu poprvé. Zatím jsem se nikdy na Koncert lidí dobré vůle zpívat nedostal. Tentokrát se mi podařilo vyladit termín, abych tu mohl lidem dobré vůle zazpívat,“ radoval se operní pěvec Adam Plachetka, absolvent Pražské konzervatoře u profesora Luďka Löbla a pražské HAMU. Pěvec Plachetka (37) je laureátem celé řady soutěží.

FOTO: Večer lidí dobré vůle na Velehradě vynesl přes milion korun

V února 2015 debutoval Plachetka na scéně Metropolitní opery v roli Masetta v Mozartově Donu Giovannim a stal se tak prvním Čechem, do třiceti let svého věku, který vystoupil v New Yorku. V sezóně 2019 a 2020 účinkoval Plachetka mimo jiné jako Figaro v Chicagu a ve Vídni, Conte Almaviva a Figaro v New Yorku a provedl též Koncert bez mantinelů v O2 aréně v Praze.

Pořadatelem mezinárodního setkání vozíčkářů byla Maltézská pomoc, o.p.s., ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.