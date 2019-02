Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou - Sesuv půdy v pátek 3. dubna zcela ochromil provoz na železniční trati mezi Velkou nad Veličkou a Veselím nad Moravou. Lidé museli využít náhradní autobusovou dopravu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Za uzavřením sedmnáctikilometrové trati zřejmě stojí podmáčená půda. Vlaky nepojedou nejméně několik dnů.

„Když se ráno zjistilo, že pohyb půdy začíná ohrožovat geometrickou polohu koleje, tak byla z bezpečnostních důvodů ve třináct hodin zavřena trať,“ informoval v pátek pracovník pro komunikaci Správní údržby železniční dopravní cesty Jiří Šťastný. Podle něj k sesuvu došlo v úseku mezi stanicí Velká nad Veličkou a zastávkou Louka u Ostrohu.

„Zřejmě začalo ujíždět podloží pod tratí, protože v této oblasti, kde je jílová půda, poslední dobou více pršelo,“ odhadoval, co se stalo.

„Zjišťuje se, jestli je to místní nebo rozsáhlejší porucha. Zatím se pohyb projevil v pouhých třiceti metrech trati, ale mohlo by dojít k jejímu ohrožení, tak byl z bezpečnostních důvodu provoz převeden do autobusů,“ doplnil Šťastný.

Náhradní dopravu okamžitě zajistily České dráhy. „Autobusy budou jezdit po celou dobu, dokud nebude obnoven provoz,“ ujistil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Upozornil přitom na možné komplikace, kdy musí cestující počítat s přestupy i omezením přepravy jízdních kol.

„V pondělí přijede na místo technik, který určí, zda mohla mít událost vliv na posun kolejí. Možná se zjistí, že nemůže k ničemu dojít, zpevní se to a oprava může být hotová během pondělí. Ale vše může být i jinak,“ nedokáže zatím mluvčí drah určit, jak dlouho výluka na trati potrvá.

Podle vedoucí ČD centra ve Veselí nad Moravou Marcely Pavkové se podařilo vyhlásit informaci o zastavení provozu na trati místním rozhlasem v Louce. Na ostatních místech se to bohužel lidé dozvědí zřejmě až dnes, když budou chtít odjet do práce či do školy.

„Všechny zastávky náhradních autobusů jsou označené. Autobusy jezdí od výpravní kanceláře ve Velké nad Veličkou a v Lipově bude autobus tyto první tři dny zajíždět proti zvyklostem nahoru na nádraží,“ informovala Pavková.

Starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný i starostka Louky Anna Vašicová o sesuvu půdy v pátek k večeru nic nevěděli. Myslí si však, že výluka cestujícím mnoho problémů nezpůsobí.

„Děti těmito ranními vlaky jezdí do školy a bývají plné. Pokud bude náhradní autobusová doprava, tak to nebude zase tak zlé, protože autobusy zastavují ve vesnici a dráha je tak trochu mimo, takže to mají lidé dokonce dál,“ zhodnotila Vašicová.

K sesuvům půdy podle starosty Pšurného už jednou došlo, je to však už delší dobu. Jaké škody způsobí, zatím nikdo nedokáže odhadnout.

„Zatím se nic nezřítilo, žádný vlak nevykolejil a nedošlo k žádné škodě. Nyní ještě nevíme, jakou opravu si to vyžádá,“ uzavřel Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.