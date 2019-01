Slovácko – O tom, že v jednotě je opravdu síla, se mohou v těchto dnech přesvědčit obyvatelé některých obcí regionu Za Moravú. Hned šest z celkového počtu dvanácti se zapojilo do společného projektu, na který se jim podařilo získat evropské peníze, a právě v těchto dnech díky spolupráci otvírají jedno nové dětské hřiště za druhým.

Sportovní hřiště. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tereza Hunkařová

Z nových zařízení se mohou aktuálně těšit obyvatelé Březolup, Kněžpole, Mistřic (Javorovce), Pašovic, Topolné a Bílovic. V těchto obcích se v současné době dokončuje výstavba celkem třinácti multifunkčních nebo dětských hřišť o celkové ploše více než 10 tisíc metrů čtverečních.

„Osobně určitě uvítám jakékoliv další zařízení v naší vesnici, které rozšíří možnosti sportovního či kulturního vyžití jak pro děti, tak případně i pro nás dospělé," naznačil Bílovjan Ivan Křemeček.

Podle starosty Březolup Petra Kukly a zároveň předsedy správní rady Regionu Za Moravú, u podobných záležitostí, jakými jsou budování hřišť, cyklostezek či kanalizací, pokud se spojí několik obcí, do jisté míry stoupá význam takového záměru. „Podobné věci totiž hodnotitelé bodují a nám se tak společnými silami zvýší šance na úspěch, než by tomu bylo u sólových projektů jednotlivých obcí," vysvětlil společný postup všech zapojených obcí Petr Kukla. Navíc se zvyšujícími se náklady podle něj také stoupá šance na vysoutěžení příznivějších cen ve vyhlášených výběrových řízení, než by tomu bylo u částek daleko nižších, se kterými by operovaly jednotlivé obce.

Právě společná aktivita v tomto případě usnadnila jinak náročnou cestu k evropským penězům a umožnila vytvořit četná nová zázemí pro děti i jejich rodiče. Že se nejednalo o snadnou cestu dosvědčuje také to, že prvotní přípravy projektu obce zahájily už na jaře 2008. Až v červenci 2013 započaly fyzické práce přímo v terénu a teprve v těchto dnech obce sbírají plody svého snažení. „Jednotlivá hřiště jsou předávána do užívání právě v průběhu tohoto měsíce června," upřesnil Petr Kukla. V sobotu 14. června například slavnostně otevřel turnaj v nohejbale nový multifunkční areál s dětským hřištěm v Topolné. „Spoustu lidí nové možnosti vyžití potěšily, už máme naplánováno několik turnajů v nohejbale, volejbale či tenisu. Nějaká hřiště jsme měli i doposud, ale s tím novým se to v kvalitě či zázemí nedá srovnávat," popsala víkendové zprovoznění nového areálu v Topolné tamější starostka Hana Marášková.

Zapojené obce se mohou těšit z celkem pěti nových oplocených multifunkčních sportovišť, jimž vévodí hřiště s umělou trávou a vsypem křemičitého písku. Zbývající počet tvoří dětská hřiště, která jsou doplněna hracími prvky z akátového dřeva, skejtovými prvky, lanovými sestavami nebo lezeckými věžemi. Zhruba v případě poloviny hřišť se jedná o opravená původní hřiště, zbytek tvoří zcela nové areály. Na své oficiální otevření teprve čekají například Pašovice. „Využili jsme možností a obměnili především povrchy našeho fotbalového hřiště i tenisových kurtů, stejně jako některé prvky na dětském hřišti. Chceme mladým nabídnou kvalitní zázemí, aby mohli žít pokud možno aktivně. Oficiálně areál otevřeme nejspíš zároveň s koupalištěm poslední týden v červnu," sdělil starosta Pašovic Jaromír Čáp.

Vybudování nových hřišť umožnil jeden společný projekt s názvem „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú". Samotný region zahrnuje obce Mistřice (Javorovec), Knězpole, Bílovice, Březolupy, Topolnou, Částkov, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice, Svárov, Šarovy a Zlámanec. Obce tohoto regionu již v minulých letech společně uskutečnily několik společných drobnějších projektů, v tomto případě se však jedná o jejich zdaleka největší společnou aktivitu. Celkové předpokládané náklady se pohybují v částce 20 milionů korun, z toho 16 milionu pokryjí evropské peníze z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Z regionu se zapojila pouze část obcí, některé neměly potřebu pro vybudování nových hřišť, některé třeba naopak nesplňovaly podmínky dotačních programů, mezi které patřil třeba požadovaný počet obyvatel nad 500.