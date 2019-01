Sto čtyřicet metrů hasičských hadic, čtyři zaměstnanci obecních služeb a šest hodin práce v mrazivém počasí.

V Korytné museli v lednu během dvou týdnů zasahovat u třech havárií zacpaných odpadů. Starosta proto vyzval místní obyvatele, aby si dávali pozor na to, co do opadů vylévají | Foto: Archiv obce Korytná

Třikrát během čtrnácti dnů musela “zásahová jednotka“ v Korytné řešit poruchu odpadu v obci. Ucpané potrubí totiž začalo přetékat a chrlit svůj obsah do okolních zahrádek a humen. Starosta proto vyzval obyvatele k větší šetrnosti.

„Zjistili jsme, že za ucpáním byly věci, které do odpadů nepatří, především tedy zbytky ze zabijačkových hodů. Obyvatele jsem tedy požádal, aby dávali pozor na to, co vlévají do odpadů,“ sdělil detaily častých výjezdů pracovníků obce starosta Korytné Josef Klon.

Poslední podobnou havárii zaznamenalo vedení obce 11. ledna. Od té doby mají prozatím klid.

„Jedná se vlastně o jeden a ten samý úsek potrubí. Bohužel zrovna v tom bodě je vedeno přes rodinný dvorek a jeho obsah nám začne vytékat směrem do humen,“ dodal Josef Klon.