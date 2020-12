Věra Palkovská, 57 let, primátorka Třince, Třinec

Netflix máme doma díky dětem týden. Co se týká filmů, oslovily mě v době covidu především dva „oskarové“. Prvním z nich je Pianista. Myslíme si, jak je to teď hrozné, čeho všeho se musíme vzdát, ale když se zamyslíme nad tím, co lidé museli prožívat za války… My ztrácíme svůj dosavadní způsob života, ale tehdy lidé ztráceli důstojnost i život. Druhým filmem, který mě zaujal, je Anna a král, při němž si člověk uvědomí rozdílnost kultur a důležitost vzájemného respektu. Z knížek často sáhnu do knihovny po mém oblíbeném spisovateli Paolu Coelhovi.