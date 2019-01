Uherské Hradiště - Dnešní recept z moravské kuchyně se zdánlivě vymyká danému tématu. Ale jen na první pohled. Vždyť k přednostem moravské (a jistě i české) hospodyňky od nepaměti patřilo umění zavařit, naložit, nasušit a nově i zamrazit veškerou možnou úrodu.

Jaroslav Balaštík. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Tuto schopnost ostatně u své maminky neopakovatelným způsobem oceňoval i Vladimír Menšík. Proto vám právě teď, v čase sklizně, představujeme metodu, která zavařování zjednodušuje a zpříjemňuje. Jejím autorem je Jaroslav Balaštík z Ostrožské Nové Vsi. Pro tvůrce zavařovacích knih, které vycházely ve stotisícových nákladech, představuje zpracovávání potravin doslova životní poslání. Pozorovat jej při práci je zážitek, zvláště pokud využívá svou originální metodu – tou je zavařování v mikrovlnné troubě. Že do mikrovlnky nesmí kov? Pan Balaštík vás přesvědčí, že jde o stokrát opakovanou lež, která se stala „pravdou“. Mikrovlnky nemají rády pouze zlaté zdobení na talířích. Nevěříte? Tak si zkuste tímto způsobem zavařit například houby, jejichž sezona se snad blíží, nebo už někde začala? Jaroslav Balaštík v otázce nálevu sází na hotové výrobky, které lze koupit jako extrakt v lahvích, ale máte-li vy svůj vlastní rodinný recept, pak jej samozřejmě s klidem využijte. Záleží jen na vaší volbě.

Zavařte si doma houby v mikrovlnce

Postup přípravy: Očistíme, omyjeme a na stejné kousky nakrájíme houby a uvaříme do měkka. Pokud do vody přidáme kyselinu citronovou (lžíci na asi tři litry vody), krásně se nám vybělí. Po změknutí houby scedíme, prolijeme studenou vodou a necháme okapat. Na dno zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem nalijeme čtyři lžíce extraktu hotového nálevu, přidáme lžíci cukru nebo umělé sladidlo v odpovídajícím množství, pět zrnek černého pepře, lžičku hořčičného semínka, čtyři lžíce nakrájené cibule a popřípadě další chuťové přísady dle chuti – feferonky, česnek, křen a podobně. Přidáme uvařené houby, aby sahaly asi pět centimetrů pod okraj, a do výše jedné čtvrtiny až třetiny obsah zalijeme studenou vodou. Sklenice řádně uzavřeme šroubovacím víčkem. Připravíme si mikrovlnnou troubu (MT), na otočný talíř položíme plastovou misku pod květináč, do níž se nám rovnoměrně vejdou po obvodu čtyři sklenice. Nastavíme čas podle časové tabulky: v MT 700 W počítáme na jednu sklenici o objemu 720 ml 8–9 minut, v MT 800 W počítáme na jednu sklenici o objemu 720 ml 7–8 minut. Časy se násobí podle počtu sklenic. Při použití menších skleniček čas snížíme v poměru k obsahu. Výkon MT zjistíme ze štítku, který bývá připevněn na zadní straně přístroje. MT zapneme a už jen čekáme, až se dílo dokončí. Po uplynutí potřebné doby sklenice ještě pět minut necháme v MT a poté je přendáme na stůl, nejlépe na utěrku, položíme na bok a pravidelně několikrát obrátíme, aby se obsah řádně promísil. Sterilované houby skladujeme v tmavé studené místnosti, kde nám vydrží i dva roky.

Sterilované houby v bzeneckém nálevu Na 4 zavařovací sklenice o obsahu 720 ml potřebujeme:

přiměřené množství hub

16 lžic extraktu hotového kořeněného nálevu na okurky

4 lžíce cukru, popřípadě umělé sladidlo

20 zrnek černého pepře

4 lžičky hořčičného semínka

16 lžic nakrájené cibule

další koření a přísady dle chuti a vodu

Zavařoval Jaroslav Balaštík, zpracovala Alena Kučerová