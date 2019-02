Senátor Valenta převádí majetek do svěřenského fondu. Důvodem je dědictví

Senátor, zastupitel města Zlína a miliardář Ivo Valenta (Soukromníci) převádí svůj majetek do svěřenského fondu. Informovala o tom Česká televize. Rozhodnutí zdůvodnil dědickým uspořádáním majetku. Valentovi patří mimo jiné loterijní společnost Synot Tip či většinový podíl ve společnosti Our Media, do které spadá například regionální televize Praha TV a Brno TV1, portál Parlamentní Listy či slovenský deník Pravda a jeho web Pravda.sk.

„Kroky, týkající se převodu mého majetku do svěřenského fondu, jsem již učinil. Svěřenský fond bude založen přibližně ve druhé polovině měsíce března,“ uvedl pro ČT Valenta. Podle něj není důvodem zákon o střetu zájmů, který zakázal vrcholným politikům vlastnit média a přinesl i další omezení ohledně jejich podnikání. Další svěřenský fond na scéně. Majetek do něj převede miliardář Valenta Přečíst článek › „Pro tento krok jsem se rozhodl výhradně kvůli dědickému uspořádání majetku. Tato možnost, kterou nabízí zákon, je optimální v případě, kdy majitel společností chce, aby vybudované firmy a majetek zůstaly zachovány jako celek i do budoucna a nebyly atomizovány,“ řekl Valenta. Důvodem není zákon o střetu zájmů Zákon o střetu zájmů vešel v platnost zhruba před dvěma lety. Kvůli podezření z Valentova střetu zájmů podala v polovině prosince podnět organizace Transparency International (TI). Podle TI ovládá Valenta regionální televizi TV Brno 1 prostřednictvím českých a kyperských společností, což organizace doložila potvrzeními kyperského ministerstva obchodu a výpisy z českého obchodního rejstříku. TI je přesvědčena, že se tím Valenta provinil proti českému zákonu o střetu zájmů, který zakazuje veřejným funkcionářům osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny. Valenta to odmítá. Funkci ve zlínském krajském a městském zastupitelstvu totiž vykonává jako neplacený člen. Ustanovení novely zvané „lex Babiš“ nepůsobí zpětně. Senátor Valenta je ve střetu zájmů, uvedla TI. Ovládá brněnskou televizi Přečíst článek › Od roku 2014 působí Valenta jako senátor za Uherské Hradiště, o dva roky později zasedl v zastupitelstvu Zlínského kraje. V roce 2018, tedy v době účinosti novely se Valenta stal zastupitelem města Zlína.

Valenta patří k nejmovitějším zákonodárcům. V roce 2016 si podle majetkového přiznání člena horní komory přivydělal zhruba 2,55 miliardy korun, a to zejména prodejem cenných papírů. Společnost Synot Tip patří k nejvýznamnějším subjektům na českém loterijním trhu. Loni utržila 4,89 miliardy korun. Společnosti skupiny Synot podnikají například na Slovensku, v Lotyšsku, Albánii, Kosovu, Vietnamu, Řecku, Španělsku, Gruzii a dalších zemích. Skrze firmu Synot Real Estate vlastnila skupina Synot v roce 2017 zhruba 120 nemovitostí a víc než 620 pozemků, měla tak aktiva za 2,2 miliardy korun. Valenta vlastní také Základní školu ORBIS ve Zlíně a Vysokou školu Karla Engliše v Brně. Babišova kauza o střetu zájmů: ředitel úřadu odmítl personální změny Přečíst článek ›

