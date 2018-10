Senátor Patrik Kunčar: Tyto volby byly zatím nejnáročnější

/ROZHOVOR/ Ve svých pětačtyřiceti letech se dostal podruhé do senátu. Úspěšná politická kariéra dřívějšího pracovníka České zbrojovky a geodeta začala už v roce 2006, kdy vstoupil do strany KDU-ČSL, aby o čtyři roky později vedl místní organizaci v Uherském Brodě do voleb. Pro Patrika Kunčara však obhájení druhého mandátu na postu senátora znamená také jedno loučení. Po osmi letech totiž končí jako starosta Uherského Brodu. Letošní vyhrocenou kampaň přitom považuje za jednu z nejnáročnějších.

Jak hodnotíte výsledek voleb a vaše druhé vítězství, tedy obhájení senátorského křesla?

Mám z výsledku obrovskou radost a jsem rád, že lidé v severní části Slovácka i v jižní části Zlínska ukázali, že stále věří v dobro a nedají se koupit za peníze. Zvláště poté, co vyšel těsně před druhým kolem proti mé osobě pamflet v Parlamentních listech, jsem zažíval těžké chvíle. O to víc chci poděkovat všem, co mě celou dobu podporovali.

Jak tedy hodnotíte náročnost druhého kola a kampaň, kterou jste absolvoval.

V minulých volbách proti mně vedli jiné nepravdy, ale že to bude letos taková podpásovka, to jsem opravdu nečekal. Osobně si myslím, že tato kampaň byla náročnější než ta před čtyřmi lety. Zase na druhou stranu jsem rád, že se ukázalo, že lidé nedají vždy na vše, co se píše na facebooku, ale mají svůj vlastní zdravý rozum a úsudek a hodnotí kandidáty spíše podle výsledku jejich práce než podle toho, co se doslechli z povídaček.

A co vaše práce pro Uherský Brod? Už dříve jste avizoval, že nebudete znovu starostou města. Budete tedy zastávat pouze místo řadového zastupitele?

Ano, je to tak. Jak jsem říkal, chci ještě městu pomoci a dotáhnout důležité projekty, na nichž jsme začali pracovat. Zároveň chci být takovou spojku mezi Uherským Brodem a Prahou a pomáhat při jednáních s jednotlivými ministerstvy. To se netýká jenom Uherského Brodu, ale samozřejmě všech měst a obcí, za něž jsem byl do senátu vyslán.

Takže vás v příštích dnech čeká stěhování?

No pomalinku začnu vyklízet starostovu kancelář a zároveň si musím udělat v Praze pořádek ve své kanceláři, protože za těch čtyři a půl roku, co jsem tam byl, se mi nahromadila obrovská kvanta materiálů. Co se týká času, tak jsem doposud trávil osmdesát procent z něj v Brodě a dvacet procent v Praze. Myslím si, že se ten poměr teď malinko změní, ale nemůžu si dovolit, aby se to změnilo příliš, protože mám tři děti, a i když jsou dva kluci už dospělí, tak ten nejmladší má zdravotní problémy. Chtěl bych mu být stále na blízku.

Jaká práce vás čeká na postu senátora další volební období? Máte nějaké konkrétní projekty či plány?

Jsem součástí pacientské organizace, kde řešíme problémy s pomocí vážně nemocným lidem, kteří většinou nejsou úplně dobře postaveni v tabulkách zdravotních pojišťoven a nedostává se jim peněz na jejich léčbu. Jsou u nás také velké rezervy v oblasti dopravy a komplikace spojené s odkládající se výstavbou důležitých spojů. I v tomto smyslu je třeba zapracovat na legislativě.

A co výsledek KDU-ČSL v senátních volbách?

Je to škoda. Věřil jsem, že bude lepší a přál jsem kolegům co nejvíce hlasů. O každý senátní obvod svedli souboj pravdu ty nejvýraznější regionální osobnosti, a to možná některé kandidáty zradilo. Podle mého je důležité navštěvovat daný region a být viděn přímo mezi lidmi. Jednoduše dobře udělaná mediální podpora v tomto případě nestačí. Musíte mít šancí přesvědčit lidi, že jste opravdu v jádru takový člověk, jak o sobě při kampani tvrdíte.

Pavel Bělobrádek už odstoupil z čela strany. Kdo by mohl být jeho nástupcem?

Nevím, nedokážu říct, protože v současné chvíli probíhá v Praze celostátní konference, kde já jsem také členem, ale omluvil jsem se právě s ohledem na očekávání výsledků voleb. Zatím úplně nesleduji dění kolem, takže na definitivní rozhodnutí bych počkal do března příštího roku, na nějž je naplánován mimořádný sjezd strany.

Jedním z často zmiňovaných jmen je Jiří Čunek. Vy máte už své favority? Je mezi nimi i Jiří Čunek?

Mám už dnes tak dvě tři jména, které si s prominutím zatím nechám pro sebe. Jestli je mezi nimi i Jiří Čunek? Podle mého se jedná určitě o silnou osobnost a silného hráče, s nímž je třeba počítat.

A vy sám nemáte ambice postavit se do užšího vedení lidovců?

Ne, o ničem takovém neuvažuji.