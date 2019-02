Když se v minulém roce, dva dny před druhým kolem senátních voleb objevil na jednom z internetových serverů článek o možném pochybení senátora Patrika Kunčara (KDU-ČSL) při převádění darů městu, které k němu doputovaly od mecenáše ze sousedního Německa, později znovuzvolený senátor podal na policii trestní oznámení pro pomluvu.

Patrik Kunčar | Foto: Deník / Jan Karásek

Vyšetřovací tým celou záležitost uzavřel v tomto týdnu a Patrik Kunčar slaví malé vítězství. Policie při dokazování totiž došla k závěru, že se senátor při převodu peněz nedopustil žádného pochybení.

„Nevěřil jsem tomu, že by se prokázal záměr článku naplňující definici pomluvy. Policie nicméně sbírala svědectví a materiály, z nichž nakonec dospěla rovněž k závěru, že jsem všechny dary přeposlal dál a sám jsem se nijak neobohatil, naopak poslední darovaná částka městu přišla vyšší, než byla zaslána dárcem z Německa,“ vysvětlil Patrik Kunčar.

Jak policejní vyšetřování navíc ukázalo, jméno autora inkriminovaného článku bylo smyšlené. I to podle Patrika Kunčara vypovídá o mnohém.

„Velmi mě to pobavilo, že vlastně policie neměla nikoho z druhé strany, kdo by se za článkem našel. Myslím, že je to ukázkový příklad takzvaných fake news (falešných zpráv pozn. redakce),“ kroutil hlavou Patrik Kunčar.

Informace o ukončení vyšetřování potvrdila i mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová.

„Trestní oznámení týkající se pomluvy a finančních darů kriminalisté odložili, neboť nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. V uplynulých dnech jsme přijali k prověření nový podnět, týkající se nejasností s vyúčtováním finančních darů. K tomuto ale nyní nebudeme prozatím sdělovat bližší informace, “ dodala Milena Šabatová.