Ocenění stavu, kondice i fungování, se dostalo Uherskohradišťské nemocnici z úst předsedy ODS Petra Fialy, jenž si areál špitálu prohlédl při návštěvě Uherského Hradiště ve středu 1. července. Podotkl, že není úplně běžné aby byla nemocnice v dlouhodobém zisku, tak jak se to děje v Uherském Hradišti.

Předseda ODS Petr Fiala při prohlídce Uherskohradišťské nemocnice s ředitelem nemocnice Petrem Sládkem (uprostřed) a hradišťským starostou Stanislavem Blahou (vlevo). | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Určitě je to dobrým vedením a výborným hospodařením. Co jsem měl možnost tam během návštěvy vidět, musím přiznat, že je to opravdu výjimečná nemocnice, a to nejen tím jak vypadá a co se tam podařilo vybudovat, ale i celkovou kulturou a přístupem k pacientům,“ poznamenal Petr Fiala.