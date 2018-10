Se zápachem z Agro Okluky má být v Dolním Němčí konec

Extrémně vysoké teploty letošního závěru léta měly nepříjemnou dohru v Dolním Němčí. Několik obyvatel vesnice roku 2018 vystoupilo na tamním zastupitelstvu s požadavkem, aby její vedení rázně zakročilo s mnohaletým problémem.

Agro Okluky. Ilustrační foto.Foto: Google.cz/maps/

Zápach z areálu tamní zemědělské společnosti Agro Okluky se totiž v některých dnech už doslova nedal vydržet. V reakci na jejich stížnosti má v plánu vedení Agro Okluky zavést trojici opatření, které mají unikání nepříjemných pachů do ovzduší zabránit. Situace by se měla do příštího roku radikálně zlepšit.

„Je to šílené, doslova šílené. V létě se nedá větrat ani přes den, ani v noci, pokud člověk nechce mít doma vzduch jak ve chlévě. Když přijedeme domů z dovolené nebo z návštěvy a vystoupíme z auta, hned po prvním nadechnutí poznáme, že jsme nezabloudili. A to nejenom my, všichni kolem nás mají se zápachem problémy,“ kroutil hlavou Jaroslav Zimčík, který bydlí nedaleko hlavní brány Agro Okluky.

Přestože problémy se zápachem vycházejícím z areálu Agro Okluky přetrvávají již řadu let, vedení společnosti vyšlo vstříc stěžovatelům až nyní. Podle ředitele Agro Okluky Lubomíra Nedbala mají v plánu zavést tři opatření. „V příštích letech bude snížen stav naskladňovaných kuřat nebo úplné přerušení jejich chovu v letních měsících. S chlévskou mrvou bude manipulováno co nejméně a dojde k výstavě nových stájí podle nejnovějších technologií, které by měly úniky zápachu stáhnout na minimum,“ upřesnil v dopise stěžovatelům Lubomír Nedbal.

S ním měl doposud také několik schůzek starosta Dolního Němčí František Hajdůch. Situace podle něj nebude nikdy ideální. „Kdysi byla zástavba vzdálená od zemědělského družstva více než 250 metrů. Dnes jsme na samé hranici hygienicky přístupných norem, s čímž se pojí také větší riziko pro obyvatele takových domů, že budou obtěžování občasným zápachem,“ poznamenal František Hajdůch.

Ačkoliv si slibovaná opatření chválí, shoduje se společně s Jaroslavem Zimčíkem, že to, zdali se situace po dlouhých letech konečně uklidní, rozhodne až reálné zlepšení stavu ovzduší. „Určitě z toho mám radost, ale nechci být předčasně nadšený. To budu, až opravdu v létě otevřu okno a neucítím nic jiného než čerstvý vzduch,“ dodal Jaroslav Zimčík.