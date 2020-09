Všechny jsou součástí nabídky Wellness centra v tamní Saunové zóně 3, kam je vstup od 12 do 21.30 hodin. Od pondělí do pátku je tam pro dospělou osobu vstup zpoplatněn 270 korunami za dvě a půl hodiny pobytu.

V sobotu, v neděli a o svátcích pak 320 korunami za dvě a půl hodiny pobytu.

Saunu nabízí také CPA Delfín Uherský Brod. Zájemci se tam dočkají sauny finské. V pondělí dopoledne tam mají zavřeno, odpoledne bývá tamní sauna k dispozici pro ty, kdo si ji rezervují. Od úterka do pátku je otevřená od 15 do 22 hodin.

V sobotu a v neděli pak už od 12 do 22 hodin. Vstupné za hodinu je tam pro dospělé stanoveno od pondělí do čtvrtku na 95 korun za hodinu a za tři hodiny pak na 240 korun a od pátku do neděle pak na 105 korun na hodinu a za tři hodiny zaplatí návštěvník 270 korun.

Saunu nabízí také wellness centrum hotelu SYNOT ve Starém Městě. Tam mají k dispozici aroma parní lázeň, solnou parní lázeň, finskou saunu, aroma saunu i tepidárium s vyhřívanými lehátky a hvězdným nebem či odpočinkovou místnost s relaxační hudbou.

Otvírací doba je tam od pondělí do pátku od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 10 do 22 hodin a v neděli od 10 do 20 hodin. Za hodinu pobytu tam dospělý zaplatí 150 korun, za dvě hodiny pak 260 korun.