Tři tituly Krále medoviny pro rok 2023 a zlaté medaile přiřkli degustátoři 20. ročníku Dne medu a medoviny v Archeoskanzenu Modrá přírodním medovinám Antonína Přílučíka z Jalubí.

Šampionem výstavy za Damašskou růži se v Modré na Dnu medu a medoviny stal král medovin Antonín Přílučík | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Ten byl navíc poctěn také Šampionem výstavy za přírodní medovinu Akát 2020. Dvou zlatých medailí se od degustátorů dostalo jeho ochuceným medovinám, a to zázvorové 2020 a levandulové. Té největší pocty, Krále medoviny a titulu Šampion se dostalo Přílučíkově medovině Damašská růže 2020.

„Jde o jednu z damascénských růží, z jejichž květů se již po staletí získávají vonné oleje a slouží k výrobě parfémů. Květy této růže jsou tak voňavé, že se přidávají do potpourri,“ přibližuje Antonín Přílučík napolo divokou růži, jejíž květy za dva dny opadávají a je potřeba je den co den sbírat a nechat vyluhovat.

„Poprvé jsem se na Modré stal medovinovým šampionem v roce 2007. Diplom za moji tehdejší vítěznou medovinu mám dodnes vystavený v předsklepí,“ svěřuje se osmašedesátiletý Antonín Přílučík, který se více než čtyřicet let věnuje vinařství, od roku 2000 vlastní živnost na výrobu a prodej vína.

VIDEO: Jak vzniká letadlo. Nová letadla z Kunovic odletěla do Uzbekistánu

Za šestnáct let, co vystavuje v Archeoskanzenu Modrá vzorky svých medovin, bylo jeho 70 vystavených přírodních i ochucených medovin oceněno titulem Král medoviny daného kalendářního roku a zlatou medailí. Po jedenáct let byly dokonce jeho medoviny na Modré Šampiony výstavy.

„V posledních letech se snažím, abych měl na výstavě ve skanzenu Modrá alespoň jednu novou medovinu. Letos jsem jich tam měl celkem deset druhů, prakticky celý sortiment, který vyrábím, ale o něž je ze strany lidí velký zájem. Ty medoviny, které jim nejvíce chutnají si je kupují,“ raduje se Antonín Přílučík, jehož medoviny jsou na výstavách velice dobře hodnoceny a všechny jdou dobře na odbyt.

„K výrobě medoviny je vždycky důležitý kvalitní včelí med. Ke včelařům mám velkou úctu. Včely ale nemohu chovat, protože při nich je nejvíc práce tehdy, když je nejvíc práce ve vinohradě,“ vysvětluje vinař Antonín Přílučík, jehož práce při výrobě medoviny si lidé, kteří ji od něj kupují, váží.

Medovina je podle Antonína Přílučíka tmelící prvek všech našich činností. Jde o nápoj spojující několik různých světů a přijde výrobcům medovin velmi líto, že o něm kolují polopravdy a mýty, které je třeba ve společnosti vyvracet.