Devětadvacetiletý Radim Dvořáček z Ostravy, vítěz nejrůznějších jedlíkovských soutěží v Česku i v zahraničí, to je jiný případ. Ač jsem očekával, že na 5. ročníku soutěže Slovácký řízek 2020 v Café bistru Rybníček ve Starém Městě bude patřit do zmíněné typické kategorie, byl jsem překvapen. Nepatřil, protože váží 59 kilogramů.

„Byl jsem pozván na dnešní soutěž v hodinovém pojídání dvoukilových řízků Sloní ucho. Dvakrát jsem ji tady vyhrál, loni dokonce v čase 11 minut a 25 vteřin. Byl jsem o 28 minut rychlejší než v roce 2018. Protože jsem v tomhle klání dvakrát zvítězil, a na vítězství by neměli šanci jiní soutěžící, pozvali mě pořadatelé, abych si exhibičně vyzkoušel sníst co do hmotnosti nejvíce řízků z vepřového a kuřecího masa,“ svěřuje se Radim.

Nechává si nachystat řízky v syrovém stavu o váze čtyř kilogramů. Ty ale i s trojobalem váží 5 261 gramů. Jeho přáním je, aby byly dost šťavnaté a hladce klouzaly do žaludku. Předloni prý měl Sloní ucho hodně vysušené a hodně se s ním trápil. Jestli uvedené množství řízků dnes spořádá, si netroufá říci, protože se necítí nejlépe.

„Švestkových knedlíků na Trnkobraní ve Vizovicích v roce 2018 jsem za hodinu snědl 202, tedy asi šest kilo,“ řekne bez chlubení Radim. Hned ve svém premiérovém jedlíkovském klání v roce 2015 zvítězil. Od té doby se zúčastnil řady nejrůznějších soutěží nejen v Česku, ale i v zahraničí, z nichž si kromě vavřínů za vítězství přivezl také eura, libry, franky a dolary.

„Protože jsem stále svobodný, velice dobře mi vaří moje maminka. V době mých tréninků spíše jídla zeleninová, ačkoliv její skvělé řízky mám moc rád. Musím přiznat, že jím dvakrát denně. Ráno jogurt, více jídla si dávám večer. Hodně piju vodu, abych si udržoval kapacitu žaludku. Den před soutěží nejím a za tři minuty vypiju sedm litrů vody,“ prozrazuje povoláním „ajťák“ a jedlík z Ostravy. Za hodinu spořádal 3337 gramů kuřecího a vepřového masa, což je nejen jeho, ale i český rekord.

Po jeho pravé ruce soutěžně pojídají řízek Sloní ucho o váze dvou kilogramů staroměstský Martin Cetkovský a mařatický Ivan Dostál. Po Radimově levé ruce zase tupeská Radka Rizničová se svým synem Jakubem (18). Po hodinovém klání zvedá vítězně ruce nad hlavu Martin Cetkovský, který zbaštil 1500 gramů Sloního ucha z vepřové kotlety. Domů si odnáší diplom, pokaz na 2000 Kč, soudek Jarošovského piva, speciální tričko, ale především titul Slovácký řízek 2020.