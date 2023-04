Samopal, který se loni v březnu našel ve vyhořelém srubu tehdejšího hradního kancléře Vratislava Mynáře, byl neregistrovaný a schopen střelby. Přišla na to při vyšetřování policie. Uvedl to server iDNES, který se odvolává na náměstka okresního státního zástupce v Uherském Hradišti Lukáše Mahdala.

Hospodu Na Srubu ve SKI Parku Osvětimany poničil požár. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Podle odborného balistického vyjádření byla na spáleništi nalezená zbraň nekompletní, nefunkční a poškozená. Špatný technický stav byl zřejmě následkem dlouhodobého působení vysokých teplot. Mechanicky poškozená byla také bicí pružina.

„Ve stavu, v jakém byla zbraň nalezena, střelbyschopná nebyla, nicméně na základě výsledků šetření bylo zjištěno, že předmětná zbraň před požárem střelbyschopná byla,“ řekl pro iDNES Mahdal.

V Mynářově shořelém srubu našli sovětský samopal. Policie zjišťuje, komu patřil

Mynářovi nejspíš nehrozí za neregistrovanou zbraň sankce, protože vyšetřování neprokázalo, že mu nalezený samopal patřil. Sám Mynář už dříve řekl, že žádnou ilegální zbraň nevlastnil ani neukrýval.

Uvedl, že samopal Sudajev vzor 1943 je po jeho praotci.„Jednalo se o historický artefakt z 2. světové války, byl nefunkční a nebyl jsem ani právoplatným majitelem této věci. Byla v majetku jiného rodinného příslušníka. Policii jsem toto vysvětlení již poskytl,“ sdělil bývalý kancléř.

Mynář na dotaz serveru prohlásil, že policisté nefunkční zbraň po nálezu opravili. „Poté, co vyměnili úderník, několik pružin a de facto ho renovovali, ho prohlásili za funkční,“ řekl Mynář.

Policie se proti jeho tvrzení ohradila na Twitteru. „Odmítáme jakékoliv - byť nepřímé - nařčení z účelové manipulace se zkoumanými předměty,“ napsali policisté.

Podle zjištění Seznam Zpráv policie odhalila majitele samopalu podezřelého z přečinu nedovoleného ozbrojování a dozorující státní zástupce rozhodl ve zkráceném řízení, že jeho potrestání podmíněně odloží. „Totožnost pachatele známa není, žalobce uvedl, že ji sdělit nesmí,“ píše server a cituje Lukáše Mahdala s tím, že jde o někoho jiného než bývalého kancléře prezidenta.

Požár srubu v Osvětimanech v březnu 2022:

Srub bývalého hradního kancléře hořel vloni v noci na 29. března. Na spáleništi se pak našly dokonce dvě zbraně. Kromě samopalu také browning ráže 9 milimetrů. Tato zbraň patřila Mynářovi, byla na něj registrovaná a měl ji legálně, informoval již před časem Radiožurnál.

Dřevěná budova v Osvětimanech téměř kompletně vyhořela, způsobená škoda činila zhruba 25 milionů korun. Po požáru pracovala policie se třemi možnými verzemi jeho možného vzniku: nedbalostí, technickou závadou a úmyslným založením. Později uvedla, že vyšetřovatelé mají podezření, že budovu někdo zapálil úmyslně.

Kdo požár založil, však policie nevypátrala a v prosinci proto případ odložila. Škoda byla asi 25 milionů korun a pachateli, pokud by byl dopaden, by hrozilo 15 let vězení.

