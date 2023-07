Malá slavnost se uskutečnila z iniciativy Klubu přátel Salaše v areálu bývalé Tománkovy hájenky za obcí. Stalo se tak o čtvrté odpolední červencové sobotě, v níž se uskutečnil 12. ročník cyklistického závodu, a to z autobusové točny za Salaší k omlazené části bývalé Tománkovy hájenky v Chřibech

Salašský cyklozávod k omlazené části bývalé Tománkovy hájenky v Chřibech. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Na start se se svými bicykly postavilo osmnáct salašských cyklistů různého věku, aby se vydávali v minutových intervalech do malebného údolí chřibských lesů, a to kolem památníku padlých ve Vápenicích až do cíle, který byl v areálu bývalé Tománkovy hájenky,“ řekl předseda Klubu přátel Salaše Pavel Trubačík.

Počasí bylo pro závod skvělé a výkony cyklistů byly též velmi pěkné. Mírně stoupající 3,6 km dlouhá trasa vyžadovala od jezdců na bicyklech efektivní šlapání, ale nepřetěžování žádné části pohybového aparátu.

„Potkávali jsme se na lesní asfaltové silničce s kolaři, kteří se vraceli z Bunče nebo z jiných částí Chřibů ke svým domovům, takže bylo potřeba oboustranně zvýšené opatrnosti,“ nechal se slyšet salašský cyklista a reprezentant v hasičském sportu Jiří Janováč.

Všech 18 cyklistů, kteří se postavili na start, dojeli do cíle, který byl jen coby kamenem dohodil od malého památníku, věnovanému chřibskému oddílu 1.čs. Partyzánské brigády Jana Žižky, která v letech 1944 a 1945 operovala v této chřibské oblasti proti fašistickým okupantům za národní a sociální osvobození naší vlasti. Byl mezi i nejstarší cyklista, pětaosmdesátiletý Stanislav Daněk, mající na prsou jedničku.

Občané Salaše, jejichž věková hranice se přehoupla přes osmdesát let a na kolech si nemohli jako závodníci už vyšlápnout, byli k omlazenému areálu Tománkovy hájenky dopraveni osobními auty.

Rekonstrukce ohromila

Nejen oni, cyklozávodníci, ale i přespolní byli nadšeni rekonstrukcí někdejší hospodářské budovy a stájí Tománkovy hájovny, ale i nejbližšího okolí.

„Kompletně jsme se Salašanem Miroslavem Slavíkem zrekonstruovali interiér bývalého hospodářského objektu a postavili v něm nový komín, aby při topení v krbu nedošlo k požáru. Vybudovali jsme v průběhu několika dnů před objektem, který patří Lesům České republiky, nové ohniště s kovovým košem a několik laviček,“ řekl hrdě padesátiletý salašský Mikuláš Švéda alias vévoda markýz hrabě z Barabárányi.

S Miroslavem Slavíkem dodali, že omlazovací akce areálu a objektu pro turisty přišla na 750 tisíc korun.

„Žádnou dotaci od obce a státu jsme ale na rekonstrukci nedostali,“ řekli unisono Slavík se Švédou.

Oba mají plno plánů, jak areál bývalé hájovny ještě více zatraktivnit.

Salašanky, osmaosmdesátiletá Božena Zůbková a o rok starší Marie Šimoníková, zavzpomínaly nad přinesenými fotografiemi na hrůzy II. světové války, na dvacet padlých Salašanů v části Vápenice, a to den před osvobozením obce, kdy se umíralo nejbolestněji.

Všichni závodníci si odnesli domů věcné ceny. Vítězkou v kategorii dětí byla Julie Úrichová, v kategorii žen Jitka Svobodová, kategorii mužů opanoval Ondřej Habáň a kategorii mladších důchodkyň Alena Filípková. V závodě na elektrokolech byl nejlepší Martin Badin. Zvláštní cenu v kategorii mužů obdržel pětaosmdesátiletý Stanislav Daněk.