„Protože mají lidé spoustu nápadů, věřím, že v sobotu 3. srpna od 13. hodiny uvidí návštěvníci při populární neckiádě řadu netradičních plavidel, vytvořených zručnými konstruktéry z řad rodičů,“ sdělila svoji představu o kuriózních plavidlech Jitka Točková, starostka Salaše.

Při neckiádě se představí i zdatní sportovci z řad dětí a dospělých, kteří budou soutěžit v přejezdu úzké lávky přes nádrž na bicyklu nebo ve dvojicích s trakařem. Co by to bylo za soutěž u vody a na vodě, kdyby na ní nebylo utopenců. Nikoliv z řad lidí, ale špekáčků prokládaných cibulí nebo zelím. Nebude chybět ani košt kvašáků a nakládaného hermelínu o ceny.