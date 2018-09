Sáčky ze záclon či povoskované ubrousky. Zero waste styl pronikl i na Slovácko

Odpadu kolem nás je čím dál více. Plastové sáčky, pet láhve i krabičky, vše jen na jedno použití. I u nás ale začíná fungovat životní styl, jehož cílem je co nejvíce zredukovat používání těchto umělých a přírodu zatěžujících odpadů.

Patricie Michalovičová se snaží žít šetrně vůči životnímu prostředí. Žije zero waste životním stylem.Foto: archiv Patricie Michalovičové

Jmenuje se zero waste a v překladu do češtiny znamená doslova nulový odpad. Své příznivce má po celém světě a také na Slovácku. Jednou z vyznavaček tohoto stylu je rovněž dvacetiletá Hradišťanka Patricie Michalovičová. Žije tak, že se pokouší alespoň zredukovat vlastní produkci odpadu. Nakupuje v bezobalových obchodech, například v nově otevřeném Bezobalově v Uherském Hradišti. „Vždy si s sebou nosím sáčky ušité například ze záclony a také nějakou tašku, abych v obchodě nemusela kupovat plastovou,“ popisuje dívka. Nákup v takovém podniku není nic těžkého. Jednoduše prý stačí přinést si své pytlíky, sklenice i krabičky a obsluha sama naváží to, co člověk potřebuje.

Patricie usiluje také o to nahradit běžně používané věci něčím jiným, co se dá zužitkovat vícekrát. Nemusí jít ani o speciální předměty koupené za drahý peníz. „Teď jsem si nově vyrobila ubrousky povoskované včelím voskem, které slouží místo potravinářské fólie na zakrytí potravin,“ vysvětluje dívka. Místo pet láhve na vodu pak používá skleněnou flašku. „Nemám žádnou speciální. Prostě si naplním láhev od mléka,“ říká a dodává, že pokud není zbytí a musí koupit něco v obalu, vybírá raději potraviny ve skle, jelikož to ještě může doma využít.

Sama Patricie však přiznává, že tento životní styl je docela omezující. „Když vím, že si chci ve městě koupit kafe sebou, musím si vzít svůj bambusový hrnek, jinak si tu kávu zkrátka nedám,“ přiznává dívka, nicméně vnímá to tak, že si tímto způsobem prohlubuje vztah k přírodě a k okolí kolem sebe. Usiluje o to předávat tuto myšlenku ostatním. „Je smutné, kolik lidí nehledí na plýtvání kolem. Můžu se snažit šířit to dál, ale je jen na druhých lidech, jestli to přijmou nebo ne,“ uzavírá Patricie.

Autorka: Jana Blahošová