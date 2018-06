S jednosměrkou na Moravské počítá Brod i do budoucna

Zkušební provoz se osvědčil. Tak vyhodnotila rada Uherského Brodu zjedosměrnění Moravské ulice, k němuž se město uchýlilo na sklonku minulého roku.

V Moravské ulici v Brodě se už může parkovat.Foto: Deník / Malušová Blanka

Přes stížnosti na zhoršenou situaci a přenesení dopravní zátěže do jiných oblastí, například na sídliště Židovna či do ulice Soukenická, tak s jedním směrem v Moravské ulici vedení Brodu počítá i do budoucích investic a oprav jejího povrchu.

„Jednoznačně máme pozitivní závěry, které nám potvrdily správnost jejího zjednosměrnění. I přes stížnosti tak budou vozidla Moravskou ulicí projíždět pouze jedním směrem,“ sdělil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Nového dopravního značení se navíc má dočkat ulice U Fortny. Ta se totiž stala terčem řidičů, kteří si přes ni zkracujíc cestu centrem Brodu.

„Jedná se asi o padesátimetrový úsek navazující na výjezd z ulice Soukenická. Právě díky této objízdné trase začala vozidla obtěžovat místní obyvatele, což by se mělo změnit,“ dodal Patrik Kunčar.