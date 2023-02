„Pořád se pracuje také s variantou přemostění v Jarošově, někde u řeznictví pana Chýly i s přemostěním v Jaktářích. Ty dvě komunikace by se následně potkaly a tvořily by dálniční přivaděč. Zlínský kraj bude ještě prověřovat možnost, že by ta celá komunikace nebyla zaústěna do objezdu v obchodní zóně ve Starém Městě, ale že by z Jarošova zamířila přímo směrem k dálnici. Šlo by tedy o takovou přímou propojku,“ naznačil Stanislav Blaha.

Do ní by se pak podle jeho slov napojila komunikace z Jaktářů.

„Přestože vnímám dopravu v Jarošově jako velký problém, tak pro Hradiště jako celek je významnější to přemostění v Jaktářích, protože obsluhuje jak průmyslovou zónu, tak umožní i těm, kteří přijíždějí ze strany od Jarošova i těm, kteří přijíždějí od Mařatic. Tím se totiž utvoří zcela nová přístupová cesta k dálnici, která bude pro ty další komunikace znamenat důležitý koridor,“ řekl Stanislav Blaha.

Propojení Jarošova s budoucí dálnicí D55

Po zpracování vyhledávací studie, se podle jeho slov vybere nejoptimálnější varianta a následně se bude pokračovat s přípravnými pracemi na propojení.

Deklaraci o spolupráci na stavbě přeložky silnice II/497 podepsali zástupci Zlínského kraje, Uherského Hradiště a Starého Města 14. listopadu loňského roku. Projekt má mimo obydlené oblasti propojit Jarošov s budoucí dálnicí D55.

Obchvat v délce pěti kilometrů hodlá společně s oběma městy postavit Zlínský kraj.

„Přímé silniční propojení Jarošova s dálnicí D55 je nutné kvůli dlouhodobě neúnosnému množství vozidel, které do centra Uherského Hradiště a Starého Města přivádí silnice II/497 od Zlína. Plánovaný obchvat pomůže odklonit významnou část tranzitní dopravy z center obou měst a uleví místním řidičům i obyvatelům,“ uvedl před časem náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

Obchvat patří mezi největší dopravní priority Uherského Hradiště.