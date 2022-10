Všechny čtyři subjekty se podle jeho slov zavázaly k budoucí spolupráci a k ukončení jednání s jinými politickými formacemi. Společná dohoda by budoucí koalici měla zajistit většinu 17 z 27 členů zastupitelstva. Staronovým starostou se má stát Stanislav Blaha.

Kandidátku na starostku v Brodě vyzývají, aby složila zastupitelský mandát

Za Ano 2011 se vyjádřil zastupitel Jiří Vašica.

„Velmi si vážím hlasů voličů, díky kterým jsem byl s největším počtem preferenčních hlasů v hnutí ANO zvolen do povolebního vyjednávacího týmu hnutí ANO. Po shodě v programových prioritách a podpisu memoranda s Hradišťáky a Piráty, došlo k menší neshodě ve složení budoucí koalice. Poté byla svolána schůzka se seskupením Společně pro Hradiště. Po této schůzce jsem se distancoval od dalšího vyjednávání. Bylo mně totiž morálně nepříjemné, že jsme se spolu domluvili, podali si ruku, podepsali memorandum a tuto dohodu měli porušit. Podání ruky je pro mě závazek čestného jednání a stvrzení dohody,“ uvedl Jiří Vašica ve svém prohlášení.

Rošáda v Hradišti: koalici vytvoří Společně s ANO. Hradišťáci mluví o zradě

„Jelikož jsem měl nejvíce preferenčních hlasů v hnutí a většina členů hnutí našla shodu s uskupením Společně pro Hradiště, je mou povinností respektovat toto rozhodnutí a plně pracovat ve prospěch města a jeho obyvatele, které se budu snažit nezklamat,“ dodal Jiří Vašica závěrem.

Dva mandáty pro Nestraníky

Z opozičních lavic vstupují do radniční koalice Nestraníci pro Hradiště.

„Máme dva mandáty, takže víme, co si můžeme dovolit. Řekli jsme si pouze o neuvolněného radního v Radě města a to je všechno, co se personálních záležitostí týká. Každému, kdo trochu ví, jak to funguje, musí být jasné, že v opozici svůj program neprosadíte vůbec. Já rád učím děti a studenty a budu je učit i nadále, ale také se rád budu jako neuvolněný radní podílet na tom, co jsme prioritně ve svém programu lidem slíbili,“ řekl lídr Nestraníků Jan Zapletal.

Dalším, staronovým koaličním partnerem bude KDU-ČSL.

„Nakonec jsme našli shodu,“ okomentoval svůj podpis pod deklarací lídr kandidátky lidovců Čestmír Bouda. Nové zastupitelstvo by se mělo sejít v druhé polovině října, v týdnu od 17. října.

Turbulentní vývoj

Snaha o vytvoření koalice v Uherském Hradišti prošla turbulentním vývojem. Zatímco těsně po volbách se podpisem memoranda zdálo být rozhodnuto o tom, že v následujících čtyřech letech bude na tamní radnici vládnout ANO 2011 s Hradišťáky a Piráty, o několik dnů později bylo všechno jinak. ANO 2011 odstoupilo od podepsaného memoranda a začalo jednat o koalici se SPOLEČNĚ pro Hradiště.

Po komunálních volbách získalo ve 27členném zastupitelstvu SPOLEČNĚ pro Hradiště šest zastupitelských mandátů, stejně jako ANO 2011 a Hradišťáci. KDU-ČSL obdržela mandáty tři, Nestraníci pro Hradiště dva, Česká pirátská strana dva a Hlas pro Hradiště také dva. KRUH, ČSSD a Impuls pro Hradiště ze do zastupitelstva nedostali.