Přes celou vesnici se v sobotu nesl zvuk burácejících motorů a jásot fandících diváků, kteří do posledního místa zaplnili veškerý prostor podél trojúhelníkové trati. A právě od unikátního tvaru trati je odvozen název těchto oblíbených závodů.

Slovo závod však v tomto případě není úplně na místě, pořadatelé si totiž dali za cíl především představit lidem krásu tohoto sportu a navázat na polovinu minulého století, kdy se v Rymicích pravidelně konal přebor Jihomoravského kraje, a to v několika kategoriích.

Vloni se Rymický trojúhelník do malé obce nedaleko Holešova vrátil. A to na počest třiceti let od posledního oficiálního závodu. A i když měl být loňský ročník jen jednorázovou exhibicí, pořadatelé se kvůli velkému zájmu návštěvníků i samotných jezdců rozhodli závody zopakovat také letos.

„Loni jsem se tady ocitl téměř náhodou, o akci jsem se dozvěděl den předem. Hodně se mi líbila, takže jsem si letošní ročník nemohl nechat ujít,“ přiznal třicátník Tomáš, který se do Rymic vypravil z Hulína s přáteli.

„Je super, že je člověk jen kousek od trati a může to všechno pořádně sledovat. Navíc si vychutnáte ten řev motorů a vůni benzinu. To k tomu prostě patří,“ pochvaloval si pětadvacetiletý Adam, zatímco si v pauze mezi jednotlivými závody prohlížel zblízka jednotlivé motokáry.