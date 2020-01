Neoblíbené automatické systémy měřící rychlost totiž plánuje pořídit i vedení tamní radnice. Výjezdy a vjezdy do města, křižovatku na obchvatu I/55 či některé komunikace v centru tak budou pod neustálým monitoringem.

„Sám s tím nemám problém, ale musejí být měření nastavena dobře, nikoliv tak, aby řidiče spíše buzerovala. Pokud se bude pokutovat šedesátka v obci, je to dobře, ale jakmile přijde řidiči pokuta i za překročení hranice o tři kilometry, je to podle mého zbytečné. Stejně tak si myslím, že by měl být radar umístění spíše u nějaké křižovatky než přímo u vjezdu do města,“ prozradil vedoucí brodské autoškoly Petr Janků.

Na časté překračování rychlosti přitom především doplácejí obyvatelé místních uherskobrodských částí, které tvoří dvě vstupní brány do města.

„Jsem z Těšova a dost často využívám hlavní silnici jako chodec i jako řidič. Je faktem, že si u nás lidé dost často stěžují, že aut přes nás jezdí opravdu rychle a sama, když chci například přejít i se psy přes přechod, tak je to často velkým problém, protože řidiči vůbec nezpomalují a nedávají přednost,“ popsala situaci při vjezdu do Brodu ve směru z Luhačovic Dana Straková.

Právě v Těšově by měl vzniknout jeden radarový bod, kam by se měřící systém střídavě umísťoval.

„Určitě to uvítají místní žijící u silnice nebo ti, kteří kolem ní často jako pěší chodí. Všechno, co by mělo vést k lepší bezpečnosti samozřejmě vítáme,“ poznamenala Dana Straková.

O umístění radaru přitom mají zájem i v Havřicicíh, kde původně žádné monitorovací místo vzniknout nemělo.

„Vím, že je u nás plánovaný před vjezdem zpomalovací prvek ve formě jakéhosi ostrůvku. Vybudování radaru je však mnohem rychlejší a méně nákladnější opatření. Určitě bychom měli také zájem,“ vyzval uherskobrodskou radnici předseda tamního výboru Patrik Kunčar (KDU-ČSL).

S jeho žádostí by to bylo už sedmé místo, kde by se měly vybudovat body pro umístění statického měřícího radaru.

Město již dnes počítá s místy u vjezdu do Uherského Brodu ve směru od Luhačovic, Nivnice, Prakšic a pak také s ulicí Na Chmelnici a s úsekem mezi Újezdcem a Těšovem. Poslední body by pak měly být také přímo na obchvatu I/55.

„Ve směru od Uherského Hradiště by to bylo před křižovatkou, ve směru od Bánova pak někde u benzinky,“ upřesnil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL).

V přepočtu by měl jeden přenosný automatický měřící systém vyjít město na tři miliony korun.

„Máme zájem o systém, který dokáže sám při překročení rychlosti vyfotit vozidlo, zaslat foto na radnici, kde bude zaměstnanec, který tyto pokuty bude dále zpracovávat,“ popsal fungování radaru Ferdinand Kubáník.

Pokud by vše šlo podle plánu, mohlo by se začít měřit už v polovině roku 2020.

„Zatím budeme po stanovištích přemísťovat pouze jeden radar. Jakmile se ale osvědčí a bude mít na dopravu správný efekt, jsme připravení pořídit i další,“ dodal Ferdinand Kubáník.