Ryby chycené na Konventním rybníku na talířích neskončily

Osmatřicet dětí ve věku do 15 let, členů i nečlenů Moravského rybářského svazu, padesát ryb, které skončily na háčcích jejich udic, změřených a puštěných na svobodu. Tak by se daly stručně charakterizovat historicky první rybářské závody dětí, které se uskutečnily na Konventním rybníku pod obcí Modrá.

dnes 16:52 SDÍLEJ:

Strůjcem akce, která byla podpořena Zlínským krajem a měla prioritně za cíl zvýšit počet mladých rybářů v členských základnách Petrova cechu, byl Moravský rybářský svaz (MRS) ve spolupráci s pobočným spolkem ve Zlíně. „Klademe si za cíl osvětu rybářských spolků a chceme přilákat k rybaření děti a mládež, na nichž chceme stavět budoucnost naší organizace,“ svěřil se Michael Javora, předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Zlín a místopředseda svazové rady MRS. Ocenil, že na Modré je obdivuhodný biotop středoevropského nížinného jezera. Kromě toho má obec perfektně zpracovaný edukační program, který je pro výchovu rybářské mládeže zásadní. ČTĚTE TAKÉ: Mistrovství České republiky v balónovém létání míří opět na Slovácko V průběhu čtyřhodinového klání usedlo kolem Konventního rybníka 38 závodníků z řad dětí, jimž na háčku mohli skončit nejen kapři, amuři, sumci či štiky. Každou rybu, kterou závodníci chytili na nastraženou návnadu, museli rozhodčí pečlivě změřit, poté byl puštěna zpět do vody. Žádná ryba neskončila na talíři malého závodníka. Voda Konventního rybníka vydala při závodech největší rybu pětiletému Tobiáši Janáčkovi z Uherského Ostrohu. Ten úderem jedenácté hodiny lapil štiku o délce 72 cm. „Zaregistroval jsem ho mezi posledními závodníky. Na jeho první nahození štika zabrala. Že se stal vítězem a v rukou mohl potěžkat vítězný pohár, tomu stále nemohl uvěřit,“ svěřil se jeho tatínek. S ním už Tobiášek chodí na lov ryb dva roky. Nejvíc ryb, dvanáct, lapil a pustil Martin Mihula. Na háčku Filipa Fojtíka jich skončilo osm a sedm jich chytil Adam Kudělka. ČTĚTE TAKÉ: Na Pálenici vyučují verbuňk

Autor: Zdeněk Skalička