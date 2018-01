Rybářský kroužek mládeže v Uherském Hradišti zahajuje 24. ledna

Až do konce loňského roku nikomu nepatřila lávka přes Olšavu, přes kterou se cyklisté mohou dostat z hradišťského sídliště Štěpnice do průmyslové zóny v Kunovicích. To byl podle kunovické radnice jeden z důvodů, proč byla lávka v tak špatném stavu a dlouho se neopravovala.