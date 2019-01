KROMĚŘÍŽ - Tuny kaprů, amurů a jiných druhů ryb míří v těchto dnech do sádek či štěrkoven. Rybářské výlovy na Kroměřížsku jsou totiž v plném proudu a potrvají zhruba do poloviny listopadu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milena Marešová

I když se už kvapem blíží Vánoce, vylovené ryby však většinou jako štědrovečerní pokrm neskončí. Rybáři se totiž shodují v tom, že vodní tvory pěstují spíš pro další zarybnění či jiné účely.

Vyzbrojeni nezbytným náčiním a oblečeni do nepromokavých plášťů a holínek byli o víkendu například v Kvasicích. Tam se rybáři pustili do výlovu dvou rybníků, třetí se na suchu ocitne nejpozději do čtrnácti dnů. „Dva slovujeme v jeden den, abychom je měli z jedné vody načisto. Řekl bych, že úroda je letos velice dobrá. Poté, co budou ryby roztříděné, poputují do štěrkoviště. Všechno, co vyprodukujeme, dáváme na zarybnění,“ informoval předseda kvasického rybářského sdružení Radomír Marčík s tím, že obě vyprázdněné vodní plochy nyní budou několik měsíců na suchu.

„Rybníky necháme vyschnout a poté je vyvápníme. Napouštět je budeme podle počasí. Když bude krátká zima, tak v březnu, v případě dlouhé zimy je napustíme v dubnu,“ podotkl Marčík.

Několik výlovů mají zdárně za sebou i kroměřížští rybáři. Ti se však letos museli potýkat s pytláky, a množství úlovku tudíž měli podstatně nižší. „Velké ztráty jsme zaznamenali především v Podzámecké zahradě,“ zlobil se předseda kroměřížského rybářského svazu Petr Kovář. Stejně jako v Kvasicích tak i tady ryby posílají do štěrkovny. „Používáme je na zarybnění, všechny tak opět skončí ve vodě. S rybami neobchodujeme, snad jen v malé míře v rámci Moravského rybářského svazu,“ vysvětlil Kovář.

Na štědrovečerním stole tak možná skončí některá z ryb ze záhlinického rybářství, jelikož tam s rybami obchodují celoročně. „Výlovy potrvají až do 20. listopadu. Ryby skončí v chropyňských sádkách,“ informoval za rybáře v Záhlinicích Antonín Pálka.

