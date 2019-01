Uherské Hradiště – S obrovským napětím sledoval svého syna Mirka a zároveň jednoho ze závodníků právě probíhajícího mistrovství světa v lovu ryb udicí – plavaná kouč českého týmu Miroslav Blecha z Pelhřimova. Že jsou oba zarytí rybáři podle něj není žádná náhoda.

Miroslav Blecha | Foto: DENÍK/Petra Kučerová

„Není to ani z otce na syna, ale dědí se to už od pradědečka. Je to rodinná nemoc, a to doslova. Projevuje se tak, že když mému synovi byly asi tři roky, jel na vánoční prázdniny k dědečkovi. My bydlíme na Vysočině, a tam bývá hodně, opravdu hodně sněhu. No a malý si vzal s sebou do baťůžku prut, protože co kdyby náhodou," smál se na břehu Moravy Miroslav Blecha.

Miroslavovi mladšímu je čtyřiadvacet let a Českou republiku reprezentuje od roku 2000, ať už jako kadet nebo junior, na seniorském mistrovství světa startuje podruhé. Ale není podle hrdého otce žádnou velkou výjimkou.

„Český rybářský svaz má tři sta deset tisíc členů, víc už mají jen zahrádkáři. První bod ve statutu je podpora sportu a mládeže. Nevím jak ostatní národnosti, my mladé podporujeme, co to jde. Druhá věc je, že když máme takovou členskou základnu, na takové akci mělo být tady kolem Moravy dvacet tisíc diváků," uzavřel Miroslav Blecha.

Autorka: PETRA KUČEROVÁ