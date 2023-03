K tomu je třeba podotknout, že zemědělské firmy v naší republice vlastní v současné době podle posledního průzkumu zhruba 30% obhospodařované zemědělské půdy a zhruba 70% mají v pachtu. V každém případě platí, že cena půdy roste, a to zejména díky finančním skupinám, které ji kupují za účelem spekulace a pak obratem nabízejí zemědělským podnikatelům, samozřejmě podstatně dráž.

Co pro zemědělce znamená zavádění nové zemědělské politiky EU, která by měla pomoci menším farmářům, a proč se jim místo tradičně pestré skladby plodin vyplatí pěstovat například jen pšenici a řepku?

Tak za prvé, zemědělští podnikatelé, ať fyzické nebo právnické osoby, určitě nepěstují jen pšenici a řepku, ale jejich záběr je mnohem širší. Řepka je vidět, když kvete, tak se veřejnost může domnívat, že jí je hodně, ale to je klišé.

Já bych to s diverzitou plodin neviděl tak černě a kromě toho střídání plodin je jednak správné z agronomického hlediska a i na to výrazně dbá podmíněnost dotací. Ta pomoc malým farmářům se zhmotňuje a nejvíce je vidět v redistributivní platbě, kdy na prvních 150 hektarů obdržíte asi 6000 korun na hektar a na další hektary již ani ne třetinu. Toto opatření rozděluje zemědělskou veřejnost. Zvýhodňuje jednu formu vlastnictví před ostatními. Není to nijak spojeno s produkcí potravin nebo jakoukoliv jinou podmínkou, jediné kritérium je velikost, a to je podle mne špatně. Proto proti této zjevné nespravedlnosti protestují produkční zemědělci, tedy ti, kteří produkují rozhodující množství potravin. Jen pro zajímavost, v živočišné výrobě jsou větší farmy (nad 1000 ha) producenty okolo 90% mléka, vepřového masa a drůbeže, čili tyto farmy živí tento národ. Malí zemědělci pak tuto produkci obohacují zejména na lokálních trzích.

V případě zeleniny jsme kvůli nárůstu její ceny schopni pokrýt poptávku v tuzemsku z jedné třetiny, kudy vede cesta k podstatně vyšší zeleninové soběstačnosti Česka?

Pro začátek podotknu, že my nejsme soběstační ani v ovoci, vepřovém a drůbežím mase, přičemž nejnižší soběstačnost je u vepřového masa, ovoce a zeleniny, bohužel i ovoce a zeleniny mírného pásma, pro jehož pěstování máme dobré podmínky. Pěstování zeleniny u nás omezuje zejména tlak zahraniční konkurence, která má možná příznivější přírodní podmínky a je mnohem více dotovaná. A pak velká rozkolísanost trhu a cen. Nyní je vysoká cena zeleniny, ale v létě, kdy se bude sklízet, může být úplně jiná a nikde není napsáno, že od vás zeleninu někdo vykoupí (stejně jako se to letos stalo u jablek). Dále nemáme tak úplně propracované zpracování zeleniny v potravinářství a nesmíme také zapomínat, že pěstování zeleniny je náročné na lidskou práci a v zemědělství chybí hodně lidí. Navíc se často jedná o sezonní práci. Takže jediná možnost, jak zvýšit podíl české zeleniny na českém trhu, je dlouhodobá společenská objednávka, doprovázená většími dotacemi do tohoto oboru a dobudováním zpracování zeleniny.