Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov s doprovodem a jeho český resortní protějšek Marta Nováková tam více než čtyři hodiny diskutovali s ruskými majiteli.

Řeč se točila kolem výrobního programu kunovického leteckého podniku, jeho budoucnosti a případných možnostech dodávek letadel z jeho produkce do Ruska.

„Ministr Manturov si prohlédl kunovickou továrnu a výrobu letadel L-410. S ministryní Martou Novákovou jednali o možnostech rozvoje této společnosti. Ministra Manturova především zajímala možnost obnovy projektu výroby letadla L-610,“ uvedl David Hluštík z Odboru komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Tento projekt byl rozpracován již v 80. letech minulého století a nikdy nebyl dokončen a certifikován pro běžný civilní provoz. Ruská strana jej chce nyní dovést do fáze sériové výroby.

„Zavedení výroby by znamenalo přepracování výrobní dokumentace pro podmínky dnešních standardů a následnou certifikaci. Oba ministři vidí v projektu L-610 příležitost jak pro český tak i pro ruský letecký průmysl,“ doplnil David Hluštík.

Jeho slova potvrdily Deníku zdroje se situací v Aicraft Industries obeznámené. Letoun L – 610 poprvé vzlétl před třiceti lety, 28. prosince 1988. Už více než 15 let je projekt tohoto 40místného stroje tzv. u ledu, lidé v továrně by však jeho oživení přivítali.

„Budou-li na to vládní, nebo nějaké jiné granty nikdo zatím netuší, nicméně bylo by to jen dobře. Obecně ale máme problém obsadit řadu dělnických pozic, přestože od února se u nás zvedly platy o dva tisíce korun,“ vyjádřil se šéf tamních podnikových odborů Josef Mikula. Noví lidé podle něj do fabriky sice pozvolna přicházejí, ale pořád je to málo.

„Permanentní zájem máme o zámečníky, letecké klempíře, nýtaře, obsluhu NC strojů, frézek i soustruhů,“ dodal Josef Mikula. Seznam poptávaných profesí visí podle výrobního ředitele Aircraft Industries Jaroslava Mrázka na podnikovém webu.

Zástupci letecké továrny v Kunovicích podepsali začátkem letošního roku dohodu o prodeji tří letounů pro čínskou regionální leteckou společnost Yingan General Aviation. Podmínkou dodávky je dokončení validace typového certifikátu L 410 UVP-E20, která se očekává v průběhu letošního roku.

Současně podepsali také Memorandum, na jehož základě bude společnosti Yingan General Aviation během následujících sedmi let dodáno celkem 30 těchto letounů.

Do spolupráce je podle informací letecké továrny v Kunovicích zapojeno také velvyslanectví ČR v Pekingu, které údajně pomáhá vyjednávat s čínskými partnery a podporuje dokončení validace typového certifikátu L 410.

Kontrakt na prodej tří letadel podepsali 18. ledna v čínském městě Wuhan, kde má být vybudována základna pro provoz L 410. České letouny mají sloužit regionální přepravě mimo jiné v jihočínských provinciích Hubei, Hunan, Guizhou a Yunnan.

Aircraft Industries je největším výrobcem civilní letecké techniky v ČR. Zaměstnává téměř 1000 lidí. Nosným programem společnosti je především malý dopravní letoun L-410, který je dodáván do mnoha zemí světa.

Model L-410 tam vyvinuli před půl stoletím, od té doby byl již několikrát modernizován. Nejaktuálnějším modelem je L-410 NG.