„Máme závodní jídelnu, kterou jsme vybavovali za nemalé finance, takže nahradit ji navrhovanou formou přímého příspěvku zatím neplánujeme. Všechny novinky v zaměstnaneckých benefitech však sledujeme a jsme připraveni o nich jednat s odbory,“ nechal se slyšet personální ředitel MESITu Jan Šebek Cholewa.

Naopak v uherskobrodských Slováckých strojírnách zaměstnanci stravenky dostávají, stejně jako ve společnosti Aircraft Industries (AI). Na dotazy ohledně přechodu na novou formu příspěvku však reagoval pouze kunovický výrobce letadel. „Využíváme formy elektronických stravenek, s nimiž jsou zaměstnanci spokojeni. O přechodu na alternativní systém benefitů zatím neuvažujeme i proto, že dodnes to současná legislativa neumožňuje. Mimo stravenky dáváme zaměstnancům také flexi passy či příspěvek na důchodové spoření,“ sdělila za Aircraft Industries vedoucí marketingu Denisa Zapletalová.

Změnu ze současného způsobu příspěvků na stravování navíc vyloučil i předák odborů AI Josef Mikula. „Stravenkový systém nám vyhovuje. Pokud by se něco mohlo změnit k lepšímu, pak univerzálnost stravenek. Ani ty elektronické totiž neberou úplně v každé vesnické Jednotě,“ poznamenal Josef Mikula.

S kritikou chystaných změn navíc přispěchalo i sdružení APROPOS (Asociace poskytovatelů poukázkových systémů). „Když dá firma zaměstnanci stravenky, tak mu tím vlastně každý den říká: Zajdi si na oběd. Dej si přes poledne pauzu a pořádně se najez. Pokud bychom tento jasně účelový nástroj nahradili hotovostí, zaměstnanci by už za pár dnů vůbec nevěděli, že nějaký příspěvek na stravování dostávají,“ upozornil za APROPOS výkoný ředitel Unie zaměstnaneckých svazů Vít Jásek.

Účelem zavedení přímého peněžního příspěvku namísto stravenek je podle ministryně financí Aleny Schillerové omezit vysokou administrativu spojenou se stravenkami a také odbourat poplatky, které se platí stravenkářským společnostem. Ty svůj zisk pak totiž vyvádí do zahraničí svým mateřským firmám. „Chápu záměr ministerstva, ale podle mého by stačilo, kdyby vznikla státní stravenka, jejíž zisk by mohl jít přímo do státního rozpočtu,“ dodal Josef Mikula.

K navrhované alternativě náhrady stravenek přímým finančním příspěvkem k čisté mzdě zaměstnance se mohli v anketě na webových stránkách vyjádřit také čtenáři Slováckého deníku. Z celkového počtu 139 respondentů by dalo přednost penězům namísto stravenek 78 procent. Se současným systémem bylo spokojeno 21 procent. „Zrušil bych papírové a nechal jenom elektronické stravenky, které by ale fungovaly ve všech řetězcích a neměly by limit pěti set korun za den,“ napsal k anketě uživatel jménem Viktor Ježek.