Uherské Hradiště -Do metropole Slovácka míří bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster. Hlavním důvodem jeho jednodenní návštěvy, která se uskuteční ve středu 18. března, je pozvání z Gymnázia Uherské Hradiště.

Bývalý slovenský prezident, Rudolf Schuster. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Wagenknecht Petr

To zprostředkovala tamní profesorka Miroslava Poláková. Bývalého prvního muže Slovenska čeká nabitý program.

„Pan Schuster má v plánu besedovat s gymnazisty a také poznat některé pamětihodnosti města i jeho okolí,“ uvedla Poláková. Někdejší hlava Slovenské republiky by podle jejích slov měla završit svůj pobyt ve městě návštěvou populárního muzikálu Slováckého divadla Adéla ještě nevečeřela.

„Pokud všechno dobře dopadne, pana exprezidenta by měl před představením přijmout ředitel divadla Igor Stránský, je možné, že společně pozdraví diváky, ale hlavně si bude užívat další reprízu našeho muzikálu Adéla ještě nevečeřela,“ prozradil herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník s tím, že další detaily programu jsou stále ještě v jednání.

Herci slovácké scény přiznávají, že je pozornost bývalé hlavy státu těší, ale nervozita je svazovat zřejmě nebude. „Profesionální výkon odvádíme vždycky, ať sedí v hledišti běžní diváci nebo takzvaní VIP hosté. Všichni jsou pro nás stejně důležití,“ říká herec Zdeněk Trčálek, který už spolu s kolegy hrál před mnoha významnými osobnostmi, včetně Václava Havla, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a dalších.

Muzikál o masožravé květině Adéle, jenž vznikl podle slavného českého filmu, je stále více oblíbený na Slovácku i za hranicemi regionu. Za pouhý půlrok od premiéry má na svém kontě širší nominaci na Thálii i cenu popularity, minulý týden vystoupil v Pardubicích mezi sedmi nejlepšími komediemi v republice, v jednání jsou další dva festivaly. Titul už vidělo přes deset tisíc diváků, další tisíce na něj čekají. Až do konce dubna jsou všechny reprízy vyprodané.

O bezpečnostních opatřeních, které k návštěvě takových osobností patří, zatím nikdo z organizátorů nic neprozradil. Podle informací od policie se sice žádná speciální nechystají, ale to není definitivní. „O nic takového jsme nebyli prozatím požádáni. To se však může velmi rychle změnit,“ poznamenal včera mluvčí uherskohradišťských policistů Aleš Mergental.

Schuster přijede do hradišťského gymnázia v 10 hodin, po přivítání ho čeká návštěva velehradské baziliky a oběd na Staré radnici. Ve 13 hodin by měl být přijat na Městském úřadě v Uherském Hradišti a od 14.00 má místním gymnazistům přednášet za doprovodu projekce o svých cestách po světě. Do Slováckého divadla má zavítat před 18. hodinou.

Josef Kajetán, Pavel Bohun