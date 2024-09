Historik Vlastimil Hela mimo jiné přiblížil přítomným pohřeb dvou statečných letců 31. srpna 1944, jenž se svými okolnostmi zcela vymykal tomu, co bylo tehdy v protektorátu Čechy a Morava běžné.

„Před 80 lety i dnes je hřbitov plný lidí a tak tomu bylo právě při tom pohřbu. Šlo o velmi odvážné vystoupení místních občanů, kteří se přihlásili k jakémusi tichému vzdoru proti fašistickému režimu,“ řekl Vlastimil Hela.

Na rozdíl od Slavičína, kde byli zahynulí letci podle Hely takřka surovým způsobem uloženi do jámy, která proto byla vykopána, v Rudicích to proběhlo tak, že se němečtí vojáci chovali korektně.

„Jedenatřicátého srpna zrána se dostal do Rudic německý poddůstojník se dvěma muži a nařídil, aby do desáté hodiny dopoledne byli pochováni letci, kteří v leteckém souboji zahynuli. Na otázku, jak si to představuje, dal odpověď, které se nám ani nechce věřit: Vše, co patří k důstojnému pohřbu,“ citoval Vlastimil Hela ze článku v uherskobrodském zpravodaji, který vyšel 20. září 1945.

Pieta na hřbitově v Rudicích za letce sestřelené 29. srpna 1944. 80. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty. Nechyběl přelet bojového vrtulníku aní kolona vojenských veteránů; sobota 31. srpna 2024

„Je nádherné letní odpoledne. Na hřbitově je již shromážděna téměř celá vesnice. Ke druhé hodině přijíždí vůz s prostou rakví z Přečkovic. Z márnice vynášejí druhou rakev. Ticho. Slyšíš vlastní dech. Všech se zmocňuje nesmírné pohnutí. A když zazněla slova prosté písně Tam daleko, tam za mořem, není jedno oko suché. A my si teď tu píseň připomeneme,“ přibližuje Vlastimil Hela dojemnou událost z doby před osmdesáti lety.

Pěvecký sbor uprostřed hřbitova zpívá tu píseň a dojatým přítomným tečou po tvářích slzy, jako lidem shromážděným na hřbitově v srpnu 1944. „Tam daleko, tam za mořem, tam, kde rodná vlast je má, tam, kde matka žalem zmírá, že synáčka ztratila,“ zní hřbitovem tklivé verše…

Do Rudic letos, po 15 letech přicestovala i Kelly Mary, praneteř Russella W. Meyricka, stejně jako jeho synovci Scot a Brett. Ti živě přenášeli pietní vzpomínku ze hřbitova v srdci Evropy do USA, kde ji sledoval žijící Russelův bratr.

Kelly Mary poděkovala rudickým za vše, co pro jejího prastrýce udělali a vylíčila jeho osud, jako mladého člověka, který chtěl jít do války bojovat za svobodu Evropanů, ale musel se o to tvrdě zasadit, protože jej odmítali, jako odborníka v civilním sektoru, do bojů za oceán, poslat. Nakonec se jeho cílevědomá tvrdohlavost osudově naplnila. „Uctíváme tady 41 amerických letců, kteří spolu jedli, žili, létali a nakonec spolu také umřeli,“ poznamenala Kelly Mary.

Pieta v Rudicích objektivem Hany Děcké:

Vlastimil Hela připomněl historii památníku, jehož vznik inicioval v roce 2014. „Dne 7. května 1944 tady zahynuli také dva českoslovenští parašutisté. Ten pomník, monument, je věnovaný jak oběma americkým letcům, tak i dvojici z parašutistického zahraničního oddílu Carbon, Františku Kobzíkovi a Josefu Vancovi. Je to takové symbolické, že během jednoho roku zde zahynou dva českoslovenští parašutisté a dva američtí letci,“ upozornil Vlastimil Hela.

Zajímavostí sobotní piety bylo také to, že skupina rudických dobrovolných hasičů v uniformách držela po celou dobu piety originál vlajky USA která v roce 1946 cestovala s exhumovanými ostatky obou letců z Rudic do jejich domoviny za Atlantským oceánem. Po programu na rudickém hřbitově se u místa dopadu letounu uskutečnila polní mše.

80. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty si připomněli také ve slovenských obcích Nová Bošáca a Nemšová, jakož i v Liptále a v Kašavě. V sobotu pak kromě Rudic také ve Slavičíně v Krhově i v Přečkovicích a v neděli v Šanově a ve Vyškovci.