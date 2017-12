Rozšířit starý nebo postavit nový? V Uherském Ostrohu debatují o hřbitově

HLASUJTE V ANKETĚ / FOTOGALERIE / Postavit nový hřbitov nebo pouze rozšířit ten stávající? Tuto otázku si nyní kladou zastupitelé v Uherském Ostrohu. Do diskuze chtějí zapojit i občany.

„Poblíž stávajícího hřbitova jsou domy, takže pochybuji, že by se představitelům města podařilo přesvědčit majitele, aby své zahrádky prodali. I tak by se ale hřbitov o mnoho nerozšířil. Proto bych podpořila postavení nového hřbitova. Klidně v jiné části města, aby to tam měla zase druhá polovina obyvatel blíž,“ navrhovala Beáta Gabrielová z Uherského Ostrohu. Lubomír Kovařík by zachoval stávající místo posledního odpočinku.

„Je mi jasné, že hřbitov není nafukovací a druhý už plánovali naši předci na starých mapách. Záleží na tom, jestli by se městu podařilo odkoupit nějaké pozemky v okolí. Ale raději bych ho zachoval, má totiž výhodnou polohu. U nového hřbitova by byla velkou otázkou cena celého projektu,“ domnívá se.

Starostka města Hana Příleská podněty obyvatel města vítá. „Máme aktivní občany, proto bych byla ráda, kdyby nám i nadále říkali, co si o situaci myslí a kde by mohl případný nový hřbitov vzniknout. Doposud mi navrhli lokalitu u ulice Blatnická, Jezerní a u průmyslového areálu mezi závody Dyas a Eurotec,“ prozradila starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská.

Některé pozemky na těchto územích patří městu. Kromě posledně jmenované lokality jsou další dvě v okrajových částech města, což by pro truchlící mohl být podle starostky nezvyk. Stávající hřbitov by ale zůstal. V případě rozšíření hřbitova je komplikací především výkup okolních pozemků a malý prostor k parkování.

Podle slov starostky prostory k pohřbívání zatím nechybí. „Na vyřešení situace máme deset let. Je třeba, abychom se ale na řešení problému domluvili a začali ho řešit,“ vysvětlila Hana Příleská. Včasné řešení bude důležité, protože v obou případech situaci zřejmě bude komplikovat výkup pozemků. V případě nového hřbitova by lokalita musela být způsobilá pro pohřbívání na dalších sto let. Nesměla by tam být ani vysoká spodní voda.

V letošním roce začala úprava stávajícího hřbitova. Vedení obce schválilo stavbu nové márnice, zaměstnanci obce odstranili a ořezali část tújí, na které si pozůstalí stěžovali. V následujících letech plánuje starostka zlepšení zeleně na hřbitově. Sjednocují se také cesty a chodníky, opuštěné hroby se přemístí, aby lidé měli větší prostor a lépe se k hrobům dostali. Úpravy potrvají pět let.