„Kdyby padl zákaz vstupu návštěvníků do zahrady, jsme připraveni otevřít,“ potvrdil správce Libosadu Zdeněk Novák. Po formální stránce by měla výstava běžet do poloviny března.

Než případně dojde k zrušení vládních opatření, mohou si lidé zakoupit a odnést domů z Libosadu svou vlastní kamélii.

„Kamélie, které prodáváme, nejsou sice vypěstovány v Květné zahradě, ale jsou to dvouleté rostliny, které byly našimi zahradnicemi ošetřovány,“ vysvětlil Novák.

„Prodáváme je takzvaně přes okénko. Jsou ve velmi dobrém stavu. Zákazník si rostlinu objedná dopředu a pak si ji přijde vyzvednout,“ vysvětlil princip prodeje Zdeněk Novák.

Paradox je, že rostlinám současná situace svědčí víc, než kdyby byla výstava otevřena pro veřejnost.

„Netýká se to jen kamélií. Rostliny dostávají z pohledu zahradnického to nejlepší, co si mohou přát. A to je odvrácená strana toho, že výstavu nemůžeme zpřístupnit,“ řekl Zdeněk Novák.

„Kdyby byla výstava, snažíme se rostliny držet co nejvíce v květu. Nezasahovat do nich. Teď si můžeme dovolit větší zásahy do rostlin a jim to docela prospívá. Mají to rády. A to, co děláme nyní, se projeví pozitivně třeba za rok,“ uzavřel Novák.

Loňskou výstavu přerušil v polovině také koronavirus.