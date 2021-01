„Přátelé, všem děkuji za krásná přání k narozeninám. Moc si toho vážím. Zároveň děkuji zastupitelům našeho města, že mi v tento den projevili důvěru a zvolili mě starostou Starého Města. Rozhodně nepřicházím do funkce starosty s tím, že bych plánoval nějakou revoluci a nové pořádky. Naopak chci navázat na práci Josefa Bazaly, být tu denně pro občany a i nadále rozvíjet Staré Město. Když budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na mě obrátit. Jsem tu pro vás,“ napsal Kamil Psotka na svém facebookovém profilu.



Josef Bazala pracoval jako starosta 14 let.

"I když jsem byl zastupitelem Zlínského kraje, tato funkce mi nikdy nezasahovala do mého starostování a vždy jsem byl k dispozici lidem. To se ale změnilo mým zvolením do Senátu. Teď jezdím mezi Prahou a Starým Městem, lidé už mě denně nezastihnou v kanceláři jako dřív a mou práci dělají jiní. A to je špatně. Teď je nutné, abych svou práci senátora dělal na sto procent. Věnoval se legislativě a našemu regionu,“ uvedl dlouholetý starosta a senátor Josef Bazala.

V posledních dnech navíc senátor začal fungovat i ve své senátní kanceláři, kde bude k zastižení vždy v pondělí mezi 8-12 hodinou. Kancelář se nachází na Mariánském náměstí 78 v Uherském Hradišti.

Za Bazalova starostování se ve Starém Městě dostavěl kostel Svatého Ducha, zbudovalo se náměstí Velké Moravy, protipovodňová opatření, obchvaty, zvětšily se parkovací plochy u vlakového nádraží, zbudovalo se několik ekologických projektů, například pro zadržení vody v krajině.

Josef Bazala se také aktivně se starosty okolních obcích podílel na tom, aby se co nejdříve začalo u Starého Města se stavbou úseku dálnice D55, která by zrychlila a zabezpečila dopravu v regionu.

Kamil Psotka doposud kromě místostarostování vykonával funkci hlavního konstruktéra. Stejně jako Josef Bazala, i on je členem KDU-ČSL.

„S Jožkou Bazalou jsme tvořili několik let fungující tandem. A bude tomu i nadále,“ poznamenal Kamil Psotka.