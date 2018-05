Rozhlednu na Velkém Lopeníku odemkl Bílý Karpat

Gastronomie - Gastronomie Pomocní kuchaři 12 850 Kč

Pomocní kuchaři Pomocník/ce do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12850 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, pomocné práce v kuchyni, zdr. průkaz pracovníka v potravinářství, spolehlivost, zodpovědnost. Životopis zasílejte e-mailem nebo na adresu: Uherskohradišťská nemocnice a.s., Odbor řízení lidských zdrojů, Ing. Mgr. Adéla Valičková, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště.. Pracoviště: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně, č.p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6. Informace: Adéla Valičková, +420 572 529 320.