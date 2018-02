Rozhledna na Jelenci nad Stráním nebude, odmítá ji CHKO Bílé Karpaty

Nedaleko nejvyšší hory Bílých Karpat Velké Javořiny se skromně krčí jen o 45 metrů nižší Jelenec. Při jízdě do Strání lze na jeho vrcholu vidět kovovou konstrukci, která byla několik let předmětem diskuzí. Po rozdělení Československé republiky totiž připadla část území, na němž se tyčí, České republice, přesněji obci Strání, a její vedení chtělo na vrcholu zbudovat rozhlednu. To se však zřejmě nepodaří.

Z místa je úžasný výhled až téměř do Rakouska a do slovenského vnitrozemí až k Tatrám. Protože se ale Jelenec nachází v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty, bylo třeba získat povolení především od ochranářů. „Před dvěma lety dokonce vznikla ve Zlínském kraji komise, která posuzovala záměr na vybudování rozhledny a vyhodnotila ho jako ideální. Přestože z naší strany zájem je, CHKO je striktně proti," pokrčil rameny starosta Strání Antonín Popelka. ČTĚTE TAKÉ: Druhá nejpovedenější rozhledna v republice? Ta na Salaši, rozhodli hlasující Jeho slova potvrdil vedoucí odboru lesnictví CHKO Bílé Karpaty Bohumil Jagoš. „Na daném území je prales a my nechceme, aby se tam navyšoval pohyb lidí," vysvětlil Bohumil Jagoš. Záměr tak leží ladem, a pokud se nezmírní stanovisko CHKO, nestane se nic ani do budoucna. Už více než před pěti lety jednal o změně tehdejší starosta, dnes poslanec, Ondřej Benešík. CHKO tehdy mělo zájem o změnu, chtěli místo uvést do původního stavu, v žádném případě ale ne jako turistickou atrakci. ČTĚTE TAKÉ: V podzemí ostrožského zámku vyroste rozhledna a věž Vrcholem prochází hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. V okolí zhruba padesát metrů vysoké kovové konstrukce jsou zbytky zchátralých vojenských objektů, všechny včetně věže spadají do majetku ministerstva obrany Slovenska. V padesátých letech minulého století tam byla vojenská základna, na které byla slyšet často ruština. „Nachází se tam podzemní kryt z roku 1953 s rozměry 11,52 x 11,6 metru, zastavěná plocha je 105 metrů čtverečních. Jedná se o železobetonový bunkr pod terénem, kde jsou tři místnosti,“ sdělila Dana Capáková, mluvčí ministerstva obrany Slovenska. Dodala, že na místo je vstup na vlastní nebezpečí. ČTĚTE TAKÉ: Brdo před Silvestrem: davy, psi a buřty „Objekt sloužil jako retranslační stanice pro komunikační účely. Provoz objektu skončil v roce 1996, přičemž telekomunikační technologie byla odstraněna,“ uvedla Dana Capáková. Samotná věž, ze které chtělo Strání udělat rozhlednu, začala fungovat v roce 1981. Sloužila k umístění telekomunikační technologie. ČTĚTE TAKÉ: Bílý Karpat symbolicky uzamkl rozhlednu na Velkém Lopeníku

Autor: Blanka Malušová