Nemyslete si, nešlo to jen tak. Když jsem jej chtěl pro vás pořídit už v březnu, kdy oslavil 85. narozeniny, omluvil se, že zrovna dokončuje film. Ale já jsem se s kamarády z rozhlasu nevzdal a přál jsem si jej pořád dál. A když si něco moc přejete, tak to nakonec vyjde. Stalo se to i tentokrát. Někdy v červnu jsme se totiž dozvěděli, že Zdeněk Svěrák dorazí na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště, kde převezme cenu. Při té příležitosti jsme se na něj s prosbou o rozhovor obrátili znovu a tentokrát souhlasil.

„Mohl jsem si vybrat, komu jej tady v Uherském Hradišti dám. Vybral jsem si vás, protože mám Český rozhlas rád a už jsem vás jednou odmítnul,“ řekl mi pan Svěrák den před natáčením našeho povídání a já jsem se dmul pýchou. Už jsem mu ale neřekl, že měsíc jsem nedělal nic jiného, než že jsem studoval jeho život, poslouchal jeho písničky, četl jeho knihy a sledoval jeho filmy, takže bych o něm mohl napsat diplomovou práci.

Druhý den jsem se cítil slavnostně a vzácně. Vzal jsem si na sebe ty nejlepší šaty, jako bych šel na promoci nebo do divadla, a pak jsem zíral. Na veřejné natáčení našeho rozhovoru totiž přišlo tolik lidí, že se do stanu Českého rozhlasu nevešli. Bylo nám to líto, a tak jsme si s kamarády řekli, že vám naše společné povídání s panem Svěrákem nadělíme v nějaký sváteční den. A ten čas, jak už víte, přijde tento pátek od 11 hodin.

Užijte si radost ze setkání s tím vtipným, noblesním a laskavým člověkem, který se narodil ve stejný den den jako Učitel národů Jan Ámos Komenský a naučil nás třeba, že není nutno, aby bylo přímo veselo a také, že to vypadá jako Vrána a je to Králík.

Já vám k tomu svátečnímu rozbalování vzácného dárku přeji samé pěkné věci. Třeba zdraví, lásku a radost z toho, že na vás někdo myslí. Minimálně já teď. Hezký Štědrý den!

PS: Letos mám pro vás vánočních dárků víc. Už druhý den, tedy 25. prosince si můžete od 14 hodin poslechnout záznam speciální Živé pohovky, kterou jsme pro vás před pár dny natočili ve Slováckém divadle s Bárou Hrzánovou. Na silvestra se od 15 hodin těšte na bláznivou hodinku s hercem Davidem Vaculíkem. U všeho bude i cimbálová muzika Ohnica. Slibuji, že se pobavíte.

Josef Kubáník