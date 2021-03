Upřímně - zamýšlelo se nad tím tolik lidí, že teď těžko přijdu s něčím novým. Tak třeba spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj prohlásil: „Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.“ Hned jak jsem si na jeho slova vzpomněl, jsem se zaradoval, protože v tom případě štěstí mám, a tak tedy hurá.

Pak se mi v paměti přihlásila i Liz Taylor a její slavná věta: „Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.“ Nebudu se s vámi dělit o mé soukromí, koho by to taky zajímalo, ale bolesti mám za sebou dost, a tak bych i po těchto slovech o sobě mohl říct, že patřím mezi ty šťastné. Zatím to jde tedy dobře.

Ale protože není nad to poptat se i u přátel, tak jsem se s otázkou o štěstí obrátil i na kamaráda Matěje. „Sportka. To je jasné. Když vyhraješ sto mega, můžeš si dovolit tolik věcí, že ti to dá svobodu, tu nemá každý, a to je štěstí,“ byl s odpovědí hotový raz dva. Takže vítejme zpátky v realitě. Sto miliónů jsem fakt nikdy neměl, nemám a ani mít nebudu. Do toho jsem si ale vzpomněl na dalajlámu. Co řekl? „Že nedostanete v životě vždy co chcete, je někdy obrovské štěstí.“ Takže žádná sportka, žádné hmotné statky. A už jsme se do toho pěkně zamotali…

Jak že byla ta otázka? „Co je štěstí?” A teď ruku na srdce - kdo odpověděl „muška jenom zlatá?” Tipnu si, že většina, a jestli tedy máme hledat a třeba i najít štěstí, půjdeme na to od lesa. Do sobotního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Zlín, kdy budeme mimochodem slavit Světový den štěstí, si na moji rozhlasovou pohovku pozvu ty, kteří mají zkušenost právě s tímto malým, nenápadným hmyzem i s hledáním štěstí samotného. Mým prvním hostem bude zpěvák a hlavně milovník zlatých mušek a vážek Dan Bárta a o štěstí si popovídám i s psycholožkou Alicí Kutnarovou. To by byla pěkná smůla, kdybychom na to, co je štěstí, spolu nepřišli. Tak tedy v sobotu v 15.00 se budu v Českém rozhlase Zlín těšit. A pro jistotu - mucholapky s sebou.

Josef Kubáník