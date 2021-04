Dívali jste se na začátku roku v televizi na seriál Božena? Asi ano, protože čtyři epizody o velké české spisovatelce Boženě Němcové sledovaly podle informací České televize tři miliony diváků a málokoho minuly. Ani já jsem si nenechal vyprávění o autorce Babičky ujít a neděli co neděli jsem usedal k televizi a obdivoval jsem ji i jedinečné herecké výkony představitelek titulních rolí.

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce. | Foto: Tomáš Chrástek

Ale na konci jsem byl smutný. Ne snad proto, že Božena Němcová zemřela, to bylo jasné, ale proto, že jsem si uvědomil jednu věc - film o ní chtěla třicet let natočit jiná velká osobnost - Věra Chytilová. Měl se jmenovat Tvář naděje a byl by tak trochu i o ní. O silné ženě, o umělkyni, o personě, která musela vzdorovat mužům a neměla to v životě snadné.