"Pojď, řekneme si texty, než půjdeme na plac,” vyzval mě před jedním natáčením oblíbeného seriálu Sestřičky kolega David Gránský v herecké šatně a spustili jsme. Ve chvíli, kdy ale vyslovil svoji větu: “V děloze zůstal kousek placenty, proto to tak krvácelo,” jsem zavětřil veselou situaci a začal jej popichovat: „Budeš frajer, když po klapce řekneš: ‚V děloze zůstal kousek pacienta, proto to tak krvácelo.‘“

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce. | Foto: Tomáš Chrástek

A pak jsem to opakoval tak dlouho, až jsme ani jeden nevěděli, jak to má být správně, a David mě škrtil: „Já tě zabiju.“ Vzápětí nás zavolali před kamery a já jsem se už z dálky smál: „Tady pan kolega Gránský si pro vás připravil vtip!“ Režisér mě ale ani nenechal domluvit, zabořil mi prst do bílého pláště a povídá: „Uděláme změnu v textu. Tu větu –⁠ v děloze zůstal kousek…. budeš říkat ty.“